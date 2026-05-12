Milliárdos pénzmosással gyanúsították meg Andrij Jermakot, az ukrán elnök volt első számú bizalmasát

Az Ukrajnai Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) és az ukrán Korrupcióellenes Ügyészség (SZAP) meggyanúsította az elnöki iroda korábbi vezetőjét egy korrupciós ügyletben. A két hatóság a Telegram-oldalán számolt be erről az MTI híre szerint. „A NABU és a SZAP felderített egy szervezett csoportot, amely 460 millió hrivnya (ez 3 milliárd forintnak felel meg) tisztára mosásában vett részt egy kijevi elővárosi luxusépítkezéssel kapcsolatban. Meggyanúsították a csoport egyik tagját, az ukrán elnök hivatalának volt vezetőjét" – áll a közleményben, amely hozzáteszi, sürgős jellegű nyomozati cselekmények folynak.
A NABU által hivatkozott törvénycikkely a pénzmosás bűncselekményére vonatkozik.
A hatóságok ugyan nem közölték az érintett nevét, de az elnöki iroda előző vezetője Andrij Jermak volt, akit Volodimir Zelenszkij elnök 2025. november 28-án mentett fel hivatalából. Jermak azután nyújtotta be lemondását, hogy a NABU nyomozói házkutatást tartottak nála az akkor az energetikai szektorban feltárt, nagy visszhangot kiváltó korrupciós üggyel összefüggésben.
Jaroszlav Zseleznyak parlamenti képviselő, valamint több ukrán sajtóorgánum, köztük az UNIAN hírügynökség is arról számolt be hétfőn, hogy Jermaknál házkutatást tarthattak. A képviselő fotókat és videókat is közzétett.
Az Ukrajinszka Pravda saját forrásokra hivatkozva is arról írt, hogy a NABU és a SZAP „nyomozati tevékenységet végez” Jermaknál.
Jermak 2020 februárja óta vezette az elnöki hivatalt, Zelenszkij után az ország második legbefolyásosabb emberének tartották. (via MTI)