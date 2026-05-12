Nyugati hadsereg torpedózhatott meg egy nukleáris reaktorokat szállító orosz hajót

Egy meg nem nevezett nyugati hadsereg süllyeszthetett el egy orosz hajót a Földközi-tengeren, amely valószínűleg Észak-Koreába szállított tengeralattjárókba való nukleáris reaktorokat - derül ki a CNN kedden közzétett oknyomozásából. A még 2024 végén, a spanyol partok közelében történt incidens eszerint közvetlen támadást jelentett egy NATO-ország részéről Oroszország ellen - a történetben azonban sok a homályos részlet, és ennek érdekében többen mindent meg is tesznek: egy orosz kémhajó például maga süllyeszthette el a támadásban megsérült teherhajót, hogy ne derüljön ki az igazság

Az Ursa Major nevű teherhajó két hónappal azután indult útnak Szentpétervárról a Távol-kelet felé, hogy, hogy Kim Dzsong Un csapatokat küldött az Ukrajna elleni orosz invázió megsegítésére. Az orosz nukleáris reaktorokat is részben ennek ellentételezésére indíthattak útnak, hogy megtámogassák a titkos észak-koreai atomtengeralattjáró-fejlesztéseket.

2024. december 23-án azonban az Ursa Major száz kilométerre a spanyol partoktól elsüllyedt. A hajó útját a NATO-haderő már addig is szoros figyelemmel követte, a CNN szerint már a portugál haditengerészet repülőgépei és hajói is ott voltak a nyomában a saját vizeiken - miközben a teherhajót két orosz hadihajó, az Ivan Gren és az Alekszandr Otrakovszkij is kísérte.

A portugál haditengerészet által kiadott kép az Ursa Majorról az orosz hajó elsüllyedése előtti napon. Fotó: HANDOUT/AFP

Az orosz teherhajó már a spanyol vizeken járt, amikor hirtelen letért az útjáról, majd vészjelzést adott le. Három robbanást hallottak a jobb oldalon, a gépház közelében, a robbanások következtében a hajó megdőlt és mozgásképtelenné vált, majd elsüllyedt. A robbanásokban a legénység két tagja meghalt, 14 embert pedig mentőcsónakkal evakuáltak, mielőtt egy spanyol mentőhajó partra vitte őket.

A nyomozás szerint a legvalószínűbb, hogy az orosz teherhajót eredetileg torpedó találta el, ami 50x50 centiméteres lyukat ütött rajta. A spanyol hatóságok közölték, hogy a hajó kapitánya a nyomozók nyomására elismerte, hogy a takomány valószínűleg „két atomreaktor alkatrészei voltak, hasonlóak a tengeralattjárókban használtakhoz”. A nyomozás szerint a végső célállomás az észak-koreai Rason kikötője lehetett.

A CNN által megszerzett dokumentumok és a spanyol nyomozást ismerő forrás szerint az orosz hadsereg néhány nap múlva visszatért a helyszínre: egy Jantar nevű orosz kémhajó öt napig az Ursa Major elsüllyedt roncsai felett horgonyzott. Ekkor négy újabb robbanást észleltek, amelyekkel valószínűleg a hajó tengerfenéken lévő maradványait célozták meg.

A spanyol kormány szerint túl kockázatos lenne megkísérelni felhozni a 2500 méteres mélységből a roncsok közül a hajó feketedobozát, de szakértők szerint ez terelés: a feketedobok egy lokátorral együtt általában már felúsznak a vízfelszínre, és azokat valószínűleg valaki már meg is találta. Hogy az oroszok, vagy mások, nem tudni.