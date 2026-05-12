Trump egy darab szemétnek nevezte az iráni választ a tűzszüneti tervére

„Hihetetlenül gyenge. Miután elolvastam azt a szemetet, amit küldtek, még be sem fejeztem az elolvasását... Azt mondanám, hogy a tűzszünetet csak gépek tartják életben” - ezekkel a szavakkal reagált Donald Trump a tűzszüneti feltételeire küldött iráni válaszra.

Washington május elején küldte el 14 pontból álló tűzszüneti javaslatát, melyben többek között az iráni nukleáris program leállítását követelték. Hétfőn erre küldte meg válaszát Teherán, melyet az iráni külügyi szóvivő „észszerűnek és nagylelkűnek” nevezett a sajtótájékoztatóján. Ugyanő felszólította az Egyesült Államokat, hogy tegyen eleget Irán követeléseinek:

„Vessenek véget a háborúnak, oldják fel a blokádokat, állítsák le a tengeri kalózkodást, szabadítsák fel a befagyasztott vagyontárgyakat, valamint garantálják a biztonságot a Hormuzi-szorosban, a Libanonban és a régióban”

- mondta. Irán a háborús károk megtérítését is követeli az Egyesült Államoktól.

Irániak sétálnak az amerikai zászló színeire festett úttesten Teheránban. Fotó: -/AFP

Az iráni válasz Trump szerint súlyosan veszélyezteti az április 7. óta érvényben lévő tűzszünetet. A hír hatására a piacokon három százalékkal emelkedett a Brent nyersolaj ára.

(Reuters)