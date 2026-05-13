Egy ember meghalt, közel 50 pedig megbetegedett egy hajón Franciaországnál

Több mint ezer utast nem engednek leszállni egy brit üzemeltetésű óceánjáró hajóról Franciaországban, miután 49 ember megbetegedett gyomor- és bélhurutban, egy ember pedig életét vesztette.

A bordeaux-i helyi hatóságok közölték, hogy az Ambition nevű hajón három utast elkülönítettek a kabinjukban, míg a többi utas nem szállhat partra a kikötőben.

Az Ambassador Cruise Line a BBC-nek elmondta, hogy egy 92 éves férfi vasárnap meghalt a hajó fedélzetén, azonban nála nem jelentkeztek a megbetegedéssel összefüggő tünetek, és a halál okát a halottkém még nem állapította meg.

Hozzátették, hogy „nincs ok” arra, hogy a megbetegedéseket összefüggésbe hozzák egy másik óceánjárón kitört hantavírus-járvánnyal.

Fotó: JOHN MACDOUGALL/AFP

Az Ambassador Cruise Line közleményben azt nyilatkozta, hogy a hajó teljes területén fokozott fertőtlenítési és megelőzési protokollokat vezettek be, „összhangban a kialakult közegészségügyi eljárásokkal az első megbetegedésekről szóló jelentéseket követően”.

Hozzátették, hogy szerdán brit idő szerint 11:00 óráig 48 utasnál jelentkeztek gyomor-bélrendszeri megbetegedésre utaló tünetek, valamint egy személyzeti tagnál is.

Az óceánjáró május 8-án futott ki Belfastból, majd másnap Liverpool felé vette az irányt. (BBC)