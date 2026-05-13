A Corvinus oktatói leráznák magukról az egyetemi alapítványi modellt

„Az első modellválltó egyetem dolgozóiként valljuk, hogy szükséges a felsőoktatás teljes megújítása, a KEKVA típusú alapítványi működés megszüntetése és az akadémiai önrendelkezés, a kutatói autonómia helyreállítása. A kiáltványunk központi követelése, hogy teljesen új alapokra helyezve válasszuk újjá az egyetem legfőbb döntéshozó szervét, az egyetemi autonómia és az akadémiai szabadság letéteményesét, a Szenátust! A testület tagjainak döntő többségét a választott – oktatói, nem-oktatói és hallgatói – tagok alkossák. Az egyetem jelenlegi vezetését felkérjük, hogy ügyvezetőként működjön az új szenátus felállásáig: ne szülessenek stratégiai döntések, és ne kerüljön sor olyan visszafordíthatatlan lépésekre, mint szakok, tárgyak megszüntetése, dolgozók elbocsátása!”

– többek közt ezek szerepelnek abban a kiáltványban, amit a Budapesti Corvinus Egyetem már több mint 150 oktatója írt alá.

A Corvinus volt gyakorlatilag az első egyetem, ahol a Fidesz a modellváltást végrehajtotta, az úgynevezett közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok (kekvák) kezébe adva egyetemek fenntartását. (A modellváltás hátteréről itt írtunk hosszabban.)

Az oktatók azt is írják, hogy „a fenntartóváltás hátrányai egyértelműen meghaladták az előnyöket. Összességében a modellváltás átfogó hatását erősen negatívnak értékeljük, annak ellenére, hogy a bérek rendezése és az infrastruktúrafejlesztés részben teljesült és az oktatást-kutatást segítő technikai körülmények javultak.”

A kekvás modellben a kiáltvány szerint „a beígért stratégiai szabadság és döntési autonómia az egyetemet illetően egyáltalán nem teljesült”, az akadémiai szabadság és önrendelkezés súlyosan erodálódott. A kuratórium politikai-személyi befolyása erősen érvényesült az egyetemet meghatározó döntésekben, stratégiai és esetenként működési kérdéseket érintő ügyekben, írták. A kekvás modellváltás az EU-ban is kiverte a biztosítékot, emiatt esnek el például a modellváltó egyetemekre járók az Erasmus-program lehetőségétől, illetve kerültek ki az intézmények a Horizon kutatási programból.

A corvinusos kiáltványban arról is írtak, hogy az egyetem versenyképessége romlott vagy stagnált, továbbá komoly veszteséget okozott, hogy a KEKVA-s alapítványi forma miatt az egyetem nem tud élni az EU-s pályázatok előnyeivel. A hallgatói létszám radikálisan csökkent, ad hoc döntésekkel szűntek meg szakok az érintettek (szakfelelős, szakon oktatók, támogató kollégák és a szak iránt érdeklődő hallgatók) tájékoztatása nélkül, a vezetés megalapozatlan döntései esetenként jelentős bevételkiesést okoztak.

A teljes írás, beleértve az egyetem szakszervezeti közössége által megfogalmazott javaslatokat, és az aláírók teljes névsora itt olvasható.