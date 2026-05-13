Székesfehérvár fideszes polgármestere gratulált Vitézynek

Cser-Palkovics András, Székesfehérvár fidestes polgármestere szerdán levélben gratulált Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszteri kinevezéséhez.

„Bízom abban, hogy korábbi közös eredményeink – például az elővárosi vasúti menetrend kapcsán – jó alapot adhatnak az optimizmusra, és városunk, valamint a tárca együttműködése eredményes lesz a következő években” - írta a Facebookon, ahol ezt megosztotta.

A gratuláció mellett két ügyre is felhívta Vitézy figyelmét. Az egyik, hogy polgármesterként határozottan támogatja az építéshatósági jogkörök önkormányzatokhoz történő visszatelepítését, ami „régi és jogos igénye a településeknek”.

A másik, hogy kezdeményezte a legfontosabb, döntésre és megvalósításra váró közlekedési projektek mielőbbi áttekintését. Úgy mint, a vasúti közlekedést erősíteni képes intermodális központ, az Auchan-körforgalom, a buszközlekedés összehangolása. Valamint Cser-Palkovics szerint a BuBa helyi szakasza és az átmenő forgalmat a városukból kiszorító M200-as autóút sorsa nem várhat, ezért egy személyes egyeztetést is kért a minisztertől.

A kormányt korábban nagyon visszafogottan, de alkalmanként kritizáló Cser-Palkovics a Fidesz választási veresége után a Partizánba ült be arról beszélni, hogy nem biztos benne, hogy marad polgármester.