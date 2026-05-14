Belharc: Ferencz Orsolya örülne, ha Lázárnak sem lennének pártpolitikai ambíciói

2026 tavaszáig is ritkán látott olyat Magyarország, hogy országosan ismert fideszesek olyan nyíltan gyepálják egymást, mint ahogy Ferencz Orsolya és Lázár János egymásnak esett. Előbb a volt űrbiztos karolta fel annak a belvárosi férfinak az ügyét, aki azt állítja, hogy Lázár el akarja üldözni a lakásából, majd a volt miniszter üzente meg, hogy vannak még tervei a Fideszben, és kész vitázni Ferencz Orsolyával, „sőt az őt biztatókkal még inkább”. Erre Ferencz Orsolya az oldalán ennyivel reagált:

„A félreértések elkerülése végett jelzem: nincsenek pártpolitikai ambícióim.
Jó lenne, ha például Lázár Jánosnak sem lennének.😎”

