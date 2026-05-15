A NAV volt nyomozója szerint Rogán Antal, Orbán Ráhel és Tiborcz István intézte el, hogy ejtsék Gattyán György adócsalásos ügyét

Tiszolczi Lajos, a NAV volt nyomozó őrnagya a 2024-es interjúja után újra nyilatkozott a Partizánnak. Azt mondta, hogy Rogán Antal, Orbán Ráhel és Tiborcz István állt Gattyán György adócsalásos ügyének eltussolása mögött. De beszélt ellenzéki szereplők titkosszolgálati lehallgatásáról és az azeri baltás gyilkos kiengedésekor Magyarországra utalt 9 millió dollár ügyéről is.

Tiszolczi azt mondta, a 2024-ben adott interjúja után a titkosszolgálat megfigyelte. Egyszer például fekete furgonok parkoltak le a háza előtt, hogy technikai eszközökkel információkat szerezzenek tőle. Ő azonban egy meg nem nevezett módszerrel hatástalanította a próbálkozásaikat, így a furgonok elhajtottak.

Azt is mondta, hogy 2024 őszén tudomása volt arról, hogy titkosszolgálati eszközökkel megfigyelnek Tiszához köthető embereket. Konkrét neveket nem mondott, de példaként említette egy ügyvéd ismerősét, akit azért hallgathattak le, mert segített a pártnak. Tiszolczi azt mondta, hogy rövid ideig ő is segítette a Tisza munkáját, de erről az időszakról egyelőre nem akart többet elmondani.

Tiszolczi beszélt az azeri baltás gyilkos, Ramil Szafarov ügyéről is. Az örmény katonatársát egy 2004-es magyarországi kiképzésen meggyilkoló Szafarovot a magyar kormány 2012-ben adta ki Azerbajdzsánnak, ahol elnöki kegyelemben részesült, és hősöknek kijáró ünneplést kapott.

Az Átlátszó 2017-ben megírta, hogy pont Szafarov kiengedésének időszakában érkezett 9 millió dollár egy befolyásos azeri politikus fiának bankszámlájára Azerbajdzsánból. Tiszolczi azt mondta, hogy a cikk alapján, pénzmosás gyanúja miatt feljelentést tettek, az ügyészség pedig utasította a NAV-ot, hogy rendeljen el titkos információgyűjtést. A NAV azonban állítása szerint elfektette az ügyet, és semmit sem csinált, hogy kiderüljön, történt-e bűncselekmény. Pedig Tiszolcziék azt feltételezték, hogy egyenes összefüggés van a pénz beérkezése és az azeri gyilkos hazaengedése között. Úgy gondolja, hogy a pénz Magyarországra érkezett be, de ezt sosem tudták kinyomozni.

Tiszolczi beszélt Gattyán György adócsalásos büntetőügyének állítólagos eltussolásáról is. Bár a konkrét neveket nem mondta ki, megerősítette a riporter kijelentését, miszerint Rogán Antal, Orbán Ráhel és Tiborcz István járt el annak érdekében, hogy Gattyánnak ne kelljen felelnie a tartozása miatt. Ticzolczi azt mondta, mivel nincs ingyenebéd, a három személy részesülhetett ellentételezésben. Politikaiban és anyagiban is, sőt akár mindkettőben egyszerre. Viszont egzakt módon nem tudja egyiket sem bizonyítani.

Tiszolczi arról is beszélt, hogy tudomása szerint Rogán Antal személyesen járt közben azért, hogy az akkori NAV-vezetőt és a bűnügyi főigazgatót kirúgják, mert nem voltak hajlandóak megszüntetni a Gattyán elleni eljárást.