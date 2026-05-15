David Beckham lett az első milliárdos sportoló az Egyesült Királyságban

Az angol válogatott korábbi kapitánya, David Beckham lett az Egyesült Királyság első milliárdos sportolója a 2026-os Sunday Times leggazdagabb listáján. A lista összeállítói szerint Beckham és felesége, Victoria teljes vagyona elérte az 1,185 milliárd fontot (jelenlegi árfolyamon közel 490 milliárd forintot).

Ezzel a második helyen állnak a sportolók között a korábbi Forma-1-es főnök, Bernie Ecclestone családja mögött, akiknek vagyonát 2 milliárd fontra (826 milliárd forintra) becsülik.

Beckham most az amerikai Inter Miami klub társtulajdonosa, amely a Major League Soccer legértékesebb franchise-ának becsülnek 1,07 milliárd fonttal. Az 51 éves sportoló, akit tavaly novemberben lovaggá ütöttek, olyan cégek márkanagykövete is, mint az Adidas és a Hugo Boss. Victoria Beckham vagyonát elsősorban divatmárkájának köszönheti, eredetileg a Spice Girls tagjaként szerzett hírnevet.

Más brit sportolók is felkerültek a listára. A hétszeres F1-bajnok Sir Lewis Hamilton az ötödik (435 millió font), míg az angol labdarúgó-válogatott kapitánya, Harry Kane és a kétszeres wimbledoni bajnok, Sir Andy Murray holtversenyben a tizedik helyen állnak (110 millió font). (BBC)