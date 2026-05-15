Felvették a terroristák listájára a Pussy Riot csoportot az orosz hatóságok

A Pussy Riot felkerült a terroristák és szélsőségesek Roszfinmonitoring által vezetett listájára, írja a Meduza. A lap emlékeztet, 2025 decemberében egy moszkvai bíróság az oroszországi főügyészség indítványa alapján szélsőséges szervezetnek minősítette a csoportot. Akkor zárt ajtók mögött tárgyalták az ügyet, melynek során az állami RIA Novosztyi hírügynökség szerint az ügyész azt mondta, az eljárást az „állambiztonságot fenyegető cselekedetek” miatt indították.

A sokszor punkzenekarként említett csoport elsősorban nem zenéjéről, hanem politikai akcióiról ismert, amelyek az utóbbi években az orosz kormány tevékenysége és az Ukrajna elleni agresszió radikális elítélésére irányulnak. A Pussy Riot egyik legutóbbi akciójára május elején, a Velencei Biennálé orosz pavilonjának megnyitása előtt került sor. A csoport a hasonló karakterű és filozófiájú ukrán Femen csoporttal közösen tiltakozott az oroszok jelenléte ellen.

Legismertebb tagjaik, Marija Aljohina és Nagyezsda Tolokonnyikova korábban éveket töltöttek orosz börtönökben.