Három év alatt 180 millióval dobta meg a Rogán-minisztérium a Jókor című propagandamagazin rejtélyes kiadóját

Két év alatt 180 millió forintot kapott a Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetirodától a kiadó, melynek nyugdíjasoknak szánt lapját a kampányban a MÁV és a Volán járatain is osztogatták, hangzott el az RTL híradójában. A Civil Tájékoztatási Fórum Nonprofit Kft-nek nincs honlapja, és a lakók sem hallottak róla a házban, ahol a székhelye van. Ez azonban nem akadályozta meg a minisztériumot abban, hogy még azelőtt megítéljenek a kft-nek 40 millió forintot, hogy egyáltalán bejegyezték volna.

A híradóban a Jókor című ingyenes magazin egy olyan lapszámát mutatták be, amiben a sorkatonaság visszavezetéséről, az ukrán veszélyről és a kormány templomfelújítási programjáról írtak többek között. Az RTL-nek nyilatkozó Halász Noémi független politikus – aki a kampányban rendszeresen foglalkozott a Jókorral – azt mondta, az „újság” egy abszolút alternatív „valóságról” szólt.

Nem sokkal a választások előtt már nemcsak a postalábdákba jutott el a lap, az Idősek Tanácsa kérte, hogy a tömegközlekedési eszközökön is terjesszék.

A kiadó nonprofit kft-t 2024 augusztusában jegyezték be hivatalosan, de már napokkal azelőtt kaptak 40 milliót a Rogán-minisztériumtól. 2025-ben ismét 40 milliót adott a Civil Tájékoztatási Fórumnak a tárca, majd idén a választások előtt még 100 milliót. Az RTL szerette volna megkérdezni mindezekről a kiadót, ám telefonon, inerneten és a helyszínen is hiába keresték.

A Jókor egyik mérvadó lapszámáról 2025 júniusában Szily László publikált minden részletre kiterjedő tartalmi elemzést.