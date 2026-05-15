Kilép a Fideszből Balassagyarmat polgármestere

Csach Gábor, Balassagyarmat polgármestere a Facebookon jelentette be, hogy kilép a Fideszből. Azt írta, hogy elsősorban nem a választási vereség miatt, hanem azért, mert személyi és szervezeti okok miatt szkeptikus a párt megújulásával kapcsolatban.

Szerinte az alig kéttucat taggal rendelkező Tisza kétharmados győzelme bizonyítja, hogy a mai politika már nem művelhető a hagyományos pártszervezeti struktúrában.

„Teljesen másként kell országos politikát csinálni – azonban ez engem már kevésbé érdekel. Egy dolog érdekel igazán, az, ami két évtizede folyamatosan: Balassagyarmat városának fejlődése.”

Csach azt írta, szeretné tisztázni, hogy döntése nem a Tiszához vagy más párthoz való közeledését jelenti. Hanem éppen a mindegyiküktől való távolságtartást és függetlenséget. Elveit és értékeit megtartja, és független polgármesterként folytatja a város vezetését. Érdekesség, hogy a Balassagyarmat központú választókerületben egyébként pont fideszes jelölt nyert parlamenti mandátumot, Balla Mihály.

Csach Gábor Fotó: Komka Péter/MTI/MTVA

Csach 1989-ben lépett be a Fideszbe. 1998 óta önkormányzati képviselő Balassagyarmaton, 2019 óta pedig polgármesterként vezeti a várost. Az elmúlt években többször is óvatosan bírálta a kormány intézkedéseit, például az iparűzési adó elvétele vagy a Balassagyarmat-Ipolytarnóc vasútvonal bezárása miatt.

Utóbbi témában 2024-ben a 444-nek is nyilatkozott. Azt mondta, hogy kétszer is kérte Lázár Jánostól a személyforgalom újraindítását, és a határ menti autóbuszjáratok indítása miatt bizakodó, hogy hamarosan a vasutat is újraindíthatják. Utóbbi a mai napig nem történt meg.