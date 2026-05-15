Megszűnhet a Mediaworkshöz tartozó SzegedMa

A Szegeder.hu információi szerint megszűnik a Mediaworkshöz tartozó, fideszes szegedma.hu hírportál. A kiadó képviselői csütörtökön Szegedre utaztak, és azonnali hatállyal felmondtak a portál nyolc munkatársának. A döntést annyival indokolták, hogy „átalakítások lesznek a sajtóportfolióban”.

A változás a SzegedMa impresszumában is látszik. Az oldalon egyetlen név sem szerepel újságíróként vagy szerkesztőként. Egyedül a Mediaworks elnök-vezérigazgatója és Bonifert Gábor főszerkesztő van feltüntetve. Bonifert péntek délután nem cáfolta a portál megszűnését, de nem kívánta kommentálni az információt.

A SzegedMa címlapja 2021 májusában Forrás: szegedma.hu

A Szegedma 2008-ban indult, azzal a deklarált céllal, hogy a „nemzeti, polgári és konzervatív értékek tudatos megőrzésére és ápolására” jöjjön létre. A 2010-es évek első felében a város egyik népszerű jobboldali hírportáljaként működött, lényegében a Magyar Nemzet hangvételét helyi szinten követő lapként. Az évtized második felére azonban egyre inkább a kormányzati üzenetek továbbítója lett, és sorra vesztette el sajtópereit. Később a Közép-Európai Sajtó és Média Alapítványhoz (KESMA) került, majd fokozatosan egybeolvadt a Délmagyarországgal.

A SzegedMa emlékezetes pillanata volt, amikor 2019-ben olyan helyreigazítást kellett közölniük, hogy valótlanul állították, hogy a bíróság szerint a Délmagyar című kormányzati lap nem terjesztett valótlanságokat Ujhelyi istván szocialista EP-képviselőről. 2021 májusában pedig a Passzázs sor üzleteit összeszaró mankós fosórémről írtak cikket.