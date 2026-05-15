Újabb levelet kaptak a kereskedők a Moltól: Ismét van védett áras üzemanyag

Az elmúlt egy hétben kétszer is kaphattak levelet a benzinkutasok a Moltól. Az elsőt múlt héten szombaton, az új miniszterelnök beiktatásának napján, amiben arról tájékoztatták az egyes kutasokat, hogy számukra elfogyott a stratégiai készletekből felszabadított üzemanyag, néhány nappal később pedig arról, hogy hamarosan korlátozásokra kell számítani a stratégiai készletből felszabadított mennyiségek kimerülése miatt.

Ezt a helyzetet kívánta orvosolni Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter, aki egy rendelettel újabb tartalékok felszabadításáról döntött. A zavartalan hazai üzemanyag-ellátás érdekében meghozott miniszteri döntés arra kötelezi a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetséget, hogy a biztonsági kőolajtermék készletekből 150 millió liter 95-ös benzint és 425 millió liter motorikus gázolajat szabadítson fel.

A Telex információi szerint az ópusztaszeri kormányülés után, de még Kapitány rendelkezése előtt a Mol már arról értesítette a partnereit, hogy ismét elérhető az „olcsóbb” üzemanyag:

„újra elérhetővé vált stratégiai tartalékból származó, »(MSZKSZ)« jelöléssel megkülönböztetett normál dízel és normál benzin termékek vételezési lehetősége.”

A felszabadított készleteket a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség a jogszabály értelmében jövő június 30-ig fogja visszapótolni. A szövetség egyébként éppen csütörtökön tette közzé, hogy a márciusi mélypont után áprilisban enyhén nőttek a tartalékok, de még így is messze elmaradnak a korábban évekig megszokott szinttől.