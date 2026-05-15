Újabb levelet kaptak a kereskedők a Moltól: Ismét van védett áras üzemanyag

gazdaság

Az elmúlt egy hétben kétszer is kaphattak levelet a benzinkutasok a Moltól. Az elsőt múlt héten szombaton, az új miniszterelnök beiktatásának napján, amiben arról tájékoztatták az egyes kutasokat, hogy számukra elfogyott a stratégiai készletekből felszabadított üzemanyag, néhány nappal később pedig arról, hogy hamarosan korlátozásokra kell számítani a stratégiai készletből felszabadított mennyiségek kimerülése miatt.

Fotó: Bankó Gábor/444

Ezt a helyzetet kívánta orvosolni Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter, aki egy rendelettel újabb tartalékok felszabadításáról döntött. A zavartalan hazai üzemanyag-ellátás érdekében meghozott miniszteri döntés arra kötelezi a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetséget, hogy a biztonsági kőolajtermék készletekből 150 millió liter 95-ös benzint és 425 millió liter motorikus gázolajat szabadítson fel.

A Telex információi szerint az ópusztaszeri kormányülés után, de még Kapitány rendelkezése előtt a Mol már arról értesítette a partnereit, hogy ismét elérhető az „olcsóbb” üzemanyag:

„újra elérhetővé vált stratégiai tartalékból származó, »(MSZKSZ)« jelöléssel megkülönböztetett normál dízel és normál benzin termékek vételezési lehetősége.”

A felszabadított készleteket a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség a jogszabály értelmében jövő június 30-ig fogja visszapótolni. A szövetség egyébként éppen csütörtökön tette közzé, hogy a márciusi mélypont után áprilisban enyhén nőttek a tartalékok, de még így is messze elmaradnak a korábban évekig megszokott szinttől.

Levelet küld a Mol egyes benzinkutaknak, hogy számukra már elfogyott a stratégiai tartalék

A Független Benzinkutak Szövetsége arra figyelmeztet, hogy előbb ellátási foltok alakulnak ki az országban, majd az egész rendszer összedől, mint ahogy történt az 2022 végén az ársapka idején.

Az energetikai miniszter első rendelete 575 millió liternyi üzemanyag-tartalékot szabadított fel

A 150 millió liter benzint és 425 millió liter gázolajat adó nélkül 286, illetve 315 forintos literenkénti áron kaphatják a kutak. Védett áron kell értékesíteniük.

Kicsit távolabb a magyar kőolajválság: áprilisban enyhén nőttek a stratégiai tartalékok

A hónap végén 69 napra volt elég a stratégiai tartalék, ami még mindig a második legrosszabb adat, de jelentős javulás a március végi 44 naphoz képest.

