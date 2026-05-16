Trump után Putyin is Kínába utazik

Kétnapos látogatásra Kínába utazik Vlagyimir Putyin orosz államfő május 19-én – jelentette be a Kreml szombaton. Putyin az MTI híre szerint a kétoldalú kapcsolatokról, a legfontosabb nemzetközi és regionális kérdésekről tárgyal majd vendéglátójával, Hszi Csin-ping kínai elnökkel.

Az orosz államfő a tervek szerint számos kétoldalú kormányközi, minisztériumközi dokumentum ír alá, és várhatóan találkozik majd Li Csiang kormányfővel, akivel a kereskedelmi és gazdasági együttműködés kilátásairól tárgyal.

Putyin néhány nappal Donald Trump amerikai elnök pekingi látogatása után indul kínai látogatásra. A Trump-látogatás csaknem tíz évvel azután történt, hogy legutóbb amerikai elnök Kínában járt. Mivel a Trump hivatalba lépése óta eltelt bő egy év elég feszülten, például vámháborúkkal telt a két állam között, már a látogatás ténye is jelentős eredmény, legalábbis több elemzés ír arról: alacsony elvárások mellett maga a találkozó megtartása már sikernek számít. A csúcstalálkozóról kiadott hivatalos pekingi közlemény szerint Hszi és Trump egy „stratégiai stabilitáson alapuló, konstruktív” kétoldalú kapcsolat kiépítését tűzte ki célul. A Trump-látogatásról ebben és ebben a cikkünkben írtunk bővebben.