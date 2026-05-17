A venezuelaiak kiadták az Egyesült Államoknak az elrabolt ex-diktátor egyik közeli szövetségesét

A venezuelai hatóságok kiadták az Egyesült Államoknak Alex Saab kolumbiai üzletembert és volt venezuelai minisztert, aki Nicolás Maduro elrabolt venezuelai elnök közeli szövetségesének számít.

Saab ellen az Egyesült Államokban több bűncselekmény miatt folyik vizsgálat. Az 54 éves üzletembert februárban Caracasban vették őrizetbe egy amerikai és venezuelai hatóságok által közösen végrehajtott művelet során. Letartóztatása egy hónappal azután történt, hogy amerikai különleges erők kirángatták az ágyából Nicolás Madurót és feleségét, Cilia Florest Caracasban. A házaspárt New Yorkba szállították, ahol többek között kábítószer-kereskedelem miatt állnak bíróság elé. Maduro tagadja az ellene felhozott vádakat.

Nicolas Maduro (bal) és Alex Saab, Venezuela, Caracas, 2024. Fotó: GABRIELA ORAA/AFP

A diktátor bukása után ügyvivő államfőként hivatalba lépett Delcy Rodríguez kormánya azóta látványosan együttműködik Washingtonnal bűnüldözési ügyekben. Saab korábban is került már amerikai őrizetbe: 2020-ban a Zöld-foki Köztársaságban tartóztatták le, amikor Iránba tartó magángépe tankolás miatt leszállt.

Egy évvel később kiadták az Egyesült Államoknak, ahol százmillió dolláros nagyságrendű pénzmosással és korrupcióval kapcsolatos ügyekben indult ellene vizsgálat. A Joe Biden vezette amerikai adminisztráció azonban 2023-ban kegyelemben részesítette, miután Caracas több Venezuelában fogva tartott amerikai állampolgárt szabadon engedett egy fogolycsere keretében.

Washington régóta azzal vádolja Saabot, hogy segített a venezuelai vezetésnek kijátszani az amerikai szankciókat, valamint részt vett pénzmosási és egyéb illegális pénzügyi műveletekben. Amerikai nyomozók szerint az üzletember fontos információkkal rendelkezhet Maduro családja és magas rangú venezuelai tisztségviselők feltételezett illegális üzleteiről. Saab 2024-től Venezuela ipari és nemzeti termelési minisztere, valamint a Nemzetközi Termelő Beruházási Központ vezetője volt, egészen idén januárig. (MTI)