Furcsa dolgokat találtak Magyar Péterék Lázár János volt minisztériumának pincéjében

Magyar Péter vasárnap se pihent, a volt Építési és Közlekedési Minisztérium épületében járt, amely gazdát cserél, mert itt lesz a miniszterelnök irodája, és a kormányüléseket is itt tartják majd.
A miniszterelnök videójában arról számolt be, hogy a munkatársai furcsaságokat találtak a pincében:
Magyar Péter azt mondta a videóban, hogy ez több bűncselekményt is felvet, köztük például tiltott pártfinanszírozást, ezért feljelentést tesznek. Lázár Jánosék egyébként korábban azzal védekeztek, hogy a minisztérium munkatársai munkaidő után vesznek részt a Lázárinfós munkában, így nincs közük a minisztériumi munkájukhoz.
A szigorúan nem miniszterként, hanem fideszesként a Fidesznek kampányoló Lázárt ezek szerint minisztériumi dolgozók segíthetik. Meglepetés!