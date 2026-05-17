Hiába nyert a magyar kézilabda-válogatott, nem jutott ki a vb-re

A magyar férfi kézilabda-válogatott nem jutott ki a januári olimpiai kvalifikációs világbajnokságra, mivel a csütörtöki 31-29-es vereség után Veszprémben csak 31-30-ra győzte le Szerbiát a selejtezőben, így 61-60-as összesítéssel a szerbek jutottak tovább.

Ilics Zoran (b) és a szerb Uros Borzas a férfi kézilabda világbajnoki selejtezőben játszott Magyarország–Szerbia visszavágó mérkőzésén a One Veszprém Arénában 2026. május 17-én. Fotó: Vasvári Tamás/MTI/MTVA

A válogatott még reménykedhet a szabadkártyában, a 2028-as Los Angeles-i olimpiára pedig kijuthatnak a következő Európa-bajnokságról.

Imre Bence hat góllal, Palasics Kristóf hat védéssel zárt. A túloldalon Vanja Ilic kilenc alkalommal talált be, Dejan Milosavljev nyolc lövést védett – írja az MTI.

Egyébként Magyar Péter miniszterelnök is a helyszínen szurkolt.