Még pár napig szakad, de a pünkösdi hosszú hétvégén már 27 fok is lehet

Mediterrán ciklon irányítja Magyarország időjárását, aminek köszönhetően vasárnap is túlnyomóan felhős lesz az ég, és többfelé számíthatunk esőre, záporra. Az esti órákban csökkenhet a csapadékhajlam, és szakadozhat fel nyugat felől a felhőzet – írja az Időkép.

A ciklon hétfőn északkelet felé távozik térségünkből, ez után inkább már csak helyenként lehetnek záporok, esetleg zivatarok, egyre több lesz a napsütés.

Napról napra melegszik a levegő, igaz a légmozgás csütörtöktől ismét többfelé feltámadhat. Délutánonként viszont egyre többfelé elérjük a 25 fokot. A következő, vagyis a pünkösdi hétvége már nyárias időt hoz, 27 fok is lehet.