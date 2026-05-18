Ügyvédjük szerint visszavonták az „aranykonvoj”-ügyben érintett ukrán pénzszállítók kiutasítását

Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság hétfőn visszavonta az „aranykonvoj” legénységével, a 7 ukrán magánszeméllyel szemben elrendelt kiutasítást, valamint a 3 éves beutazási és tartózkodási tilalmat – írta az őket képviselő Horváth Lóránt ügyvédi iroda.

A hatóság annyit közölt, hogy „az Alkotmányvédelmi Hivatal az elfogáskor tett javaslatát a továbbiakban nem tartja fenn”, ezért megszűnt a kiutasítás jogalapja.

A pénzt szállító ukrán Oscsadbank munkatársait a TEK még márciusban tartóztatta fel, a pénzszállítókat bilincsben és fordított símaszkban vitték be kihallgatásra, ügyvédjük nem volt, az ukrán konzult sem engedték be hozzájuk. Az ukránok csaknem harminc órát töltöttek bilincsben, végül Záhonynál kiutasították őket az országból.

Az ügyvédi iroda a kiutasító döntést a Fővárosi Törvényszéken támadta meg, a közigazgatási perek még folyamatban vannak. Korábban a lefoglalt szállítmányt is visszaadták. A szállítmány 35 millió euró és 40 millió dollár készpénz és 9 kilogramm arany volt. A NAV pénzmosás gyanúja miatt indított eljárást, miközben az ukránok szerint minden szabályosan történt. Közben az Orbán-kormány szereplői próbálták az ügyet a Tisza Párthoz kötni, és azt sugallták, ennek köze lehet a párt finanszírozásához, és törvényt is hoztak a vagyon Magyarországon tartására. Az akciót az ukránok zsarolása is indokolta Lázár János egy nyilatkozata szerint.

A 27 milliárd forintnyi pénzt és aranyat végül május elején adták vissza Ukrajnának.