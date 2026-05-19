Az NKA kifizetésstopját azok szívják meg, akik a legkevésbé sem szolgáltak rá

Tarr Zoltán, a Tisza-kormány újonnan megválasztott kulturális és társadalmi kapcsolatokért felelős minisztere hétfő késő este a Facebookon jelentette be, hogy leállíttatta az NKA által megítélt valamennyi támogatás kifizetését. Indoklása szerint ezzel akarják megakadályozni, hogy az NKA továbbra is olyan programokra költsön pénzt, amelyek szerinte nem megfelelő célokat szolgálnak.

Fotó: Bankó Gábor/444

A döntéssel azonban minden bizonnyal elkésett, és az intézkedés – amelynek végrehajtására akkor még az NKTK azóta felfüggesztett főigazgatóját kérte fel – már elsősorban azokat a művészeket és szervezeteket érintheti hátrányosan, amelyek az NKA valamelyik állandó szakmai kollégiumának támogatására várnak, sokszor létfontosságú összegekre.

Az NKTK egyik, az ügymenetre rálátó munkatársa szerint ugyanis a problémás, 970-es „ideiglenes kollégiumból” – amelyet a sajtóban csak fekete kasszaként emlegetnek –, illetve Hankó Balázs 447-es külön miniszteri keretéből már minden kedvezményezettet kifizettek. Forrásunk szerint ráadásul Krucsainé még regnálása utolsó két hetében leállíttatott minden kifizetést, így Tarr döntése ebből a szempontból redundáns volt. Valószínűleg a Tisza párt minisztere ezért is törölhette később az erről szóló videóját a Facebookról.

Így az egyetlen csoport, amelyet valóban hátrányosan érinthet a kifizetési stop, elsősorban az Anyanyelvi Kultúra Kollégiuma által támogatott alapítványok köre lehet. Ezek olyan, jelentős szakmai és irodalmi értéket képviselő folyóiratokat adnak ki, mint a Szépirodalmi Figyelő, az Alföld vagy a Helikon, és számukra ezek a néhány millió forintos támogatások sokszor a túlélést jelentik.

Szépirodalmi Figyelő 2024/I-es száma.

A folyóiratok főszerkesztői már május elején nyílt levélben hívták fel a figyelmet nehéz anyagi helyzetükre és az NKA-tól való függőségükre. Azt írták, hogy a szerződéskötések elmaradása ellehetetleníti a folyamatos működést. „Miközben a hírek szerint az év végén a Nemzeti Kulturális Alap 17 milliárd forintot szórt szét, a magyar folyóiratok a megszűnés szélére jutottak” – fogalmaztak.

Forrásunkat arról is kérdeztük, mennyi ideig tarthat az az átvilágítási folyamat, amelynek végén az NKTK új vezetése újraindíthatja az utalásokat. Szerinte ha az okiratok már elkészültek, akkor három napon belül elmehetnek az utalások, ha viszont még nem készültek el, a folyamat akár több hetet is igénybe vehet.