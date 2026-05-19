Kizárták a Southamptont kémkedés miatt, soha nem történt ilyen az angol foci történetében

Ez a két szegény Southampton-szurkoló itt még madármegfigyelő jelmezzel ironizált a kémvádon, most már nem nevetnek

Soha nem volt focidráma Angliában, de nem a pályán: az Angol Labdarúgó Liga (EFL) fegyelmi bizottsága kémkedés miatt kizárta a Southamptont a Championship, vagyis a másodosztály rájátszásából. A közleményükből kiderül, hogy Southampton bevallotta, hogy több riválisának edzésein is kémkedett, vagyis videózott. Eddig csak az volt tudható, hogy az elődöntőbeli ellenfelük, a Middlesborough utolsó edzésén kémkedtek, de eszerint ez nem elszigetelt eset volt. A büntetés drákói, a csapatot nemcsak kizárták a mostani rájátszásból, aminek a múlt héten jutottak be a döntőjébe, hanem pluszban négy pontot le is vontak tőlük a következő bajnokság eredményéből.

An Independent Disciplinary Commission has today expelled Southampton from the Sky Bet Championship Play-Offs after the Club admitted to multiple breaches of EFL Regulations related to the unauthorised filming of other Clubs’ training.



A döntés következtében a Hull City döntőbeli ellenfele a Southampton ellen összesítésben 1-2-es eredménnyel kieső Middlesborough lesz. A döntőt az eredeti terveknek megfelelően május 23-án játsszák a Wembleyben.

Mi történt eddig?

A Championship rájátszásának elődöntőjében a negyedik Southampton az ötödik helyen végzett Middlesbrough-val játszott, és az első meccs előtt két nappal a Middlesbrough edzőpályája mellett rajtakaptak egy férfit, hogy egy fa mögé rejtőzve rögzíti a telefonjával a csapat edzését. Az illetőről kiderült, hogy a Southampton elemzője, a Boro pedig jelentette az esetet a ligának, amely meg is vádolta a Szenteket szabálysértéssel. A meccs aztán gól nélküli döntetlent hozott, a visszavágót pedig kedden a Southampton nyerte, hosszabbítás után 2-1-re.

Akik kellően régóta követik az angol futballt, azok emlékezhetnek rá, hogy hét évvel ezelőtt már volt egy hasonló ügy: akkor a Derby County panaszolta be a Leeds United csapatát, miután rajtakaptak egy leedsi stábtagot, ahogy figyeli az edzésüket. Marcelo Bielsa, a Leeds akkori edzője vállalta a tettét, sőt egy rendkívüli sajtótájékoztatón nemcsak azt vallotta be, hogy figyeltette az ellenfeleket, de azt is prezentálta, hogy minden ellenfélről több száz órányi felvétele van, és a kémkedés csak egy apró szelete a munkájának. Akkor a Leeds pénzbírságot kapott, leginkább azért, mert nem is volt olyan konkrét szabály, ami tiltotta volna a kémkedést.

Azonban pont erre reagálva vezetett be az EFL egy szabályt, ami tiltja az ellenfél edzéseinek megfigyelését, melynek a mostani az első igazi tesztje. Súlyosbító körülmény, hogy a Southampton nem egy szimpla bajnoki előtt bukott le, hanem a rájátszás elődöntője előtt: ismeretes, hogy a döntőt a 220 millió fontos meccsként szokás emlegetni, ennyit érne a feljutás a Premier League-be.

Nem véletlenül vizsgálták azt is, hogy a Szentek stábja más csapatokat is megfigyelhetett-e korábban. Voltak olyan ellenfelek, akik meglepődtek, hogy a Southampton túl könnyen alkalmazkodott váratlan felállásokhoz vagy szöglet-variációkhoz – ezt most már nem csak az edző, Tonda Eckert elemzői múltjával magyarázzák.