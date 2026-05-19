Magyarország kiütötte Nagy-Britanniát a jégkorong-világbajnokságon, ezzel nagyon nagy lépést tett az elitben maradás felé

A finnek és az osztrákok elleni tisztes vereségek – 1-4 és 2-4 – után kedden este a második kulcsmeccs következett a svájci A csoportos világbajnokságon a magyar jégkorong-válogatott számára. Ahhoz, hogy ismét történelmet írva – előzetes és kontextus itt – egymás után másodszor is az elitben maradjon a csapat, első és legfontosabb lépésként muszáj volt legyőzni a még szintén pont nélkül álló Nagy-Britanniát.

Összeszedett magyarok és kevésbé koncentrált britek kezdtek a jégen – kiváló hangulatban, közel 8 ezer néző előtt Zürichben –, nemhogy az első lövés, a vezetés is a miénk lett, az ellenfél nem bírt felszabadítani a harmadában, a korong Nagy Krisztián elé került, a 31 éves csatár a 48. vb-meccsén megszerezte első gólját a 3. percben, 1-0 ide. További érdekesség, hogy Nagyot eredetileg nem is nevezték a keretbe, tartalékként az osztrákok ellen megsérült Bartalis István helyére került a csapatba. A folytatásban jött ugyan egy brit helyzet, ám a nagyobb lehetőségek továbbra is előttünk voltak. Kb. az első harmad felénél küzdötte fel magát energiában és fantáziában a szintünkre Nagy-Britannia, de hiába vették át a kezdeményezést, Bálizs kapus a helyén volt, a védőmunka is működött. Mígnem a 19. percben egy ellentámadás alkalmából a tinédzser Szongoth elé került a pakk, aki nagyon ügyesen elfektette Bowns kapust, és szépen tette be fonákkal, 2-0. Az idei NHL-draftra pályázó ifjú reménység, akit már 16 évesen beválogattak, huszonnégy eredménytelen összecsapás után talát be ismét a felnőtt nemzeti csapatban.

A második felvonás is brit dominanciával kezdődött, emberelőnybe került az ellenfél, csakhogy a legnagyobb sztárjuk, Liam Kirk ekkor a csapattársa helyett Terbócsnak adott gólpasszt, a magyar támadó meglódult, tökéletesen fejezte b, 3-0 a 24. percben, kapuscsere következett, Bowns helyett Robson állt be. A britek továbbra is jöttek és lőttek, de sok foganatja nem volt ennek, minden vagy mellé, blokkba vagy Bálizsba ment. Sőt: Erdély csapatkapitány futott el szólóban, a korongja át is ment a kapuson, de megtorpant a gólvonalon, maradt a közte három. A vége felé az egyik frusztrált brit vágta fültövön Hadobást, rövid időre ismét a britek harmadában zajlott a játék, de maradt a 3-0 a második szünetre.

A harmadik harmadban folytatódott a magyar emberelőny, amiből újabb gól ugyan nem született, viszont a britek játékából egyre jobban hiányzott a meggyőződés. Voltak ugyan lehetőségeik, de nem mentek ezekkel semmire, annak a fajta nyomásnak nyoma sem volt, ami a meccs egyik-másik korábbi szakaszában jellemezte a játékukat. Az utolsó játékrész utolsó harmadára el is fogytak teljesen. Előbb Terbócs lépett meg és lőtte be (4-0 az 54. percben), majd kisvártatva Nagy Krisztián is duplázott (5-0 az 55.-ben), ezzel eldőlt minden. Még volt néhány óriási magyar helyzet, a kapuvas is csilingelt, a brit kapus is fogott nagyokat, de az eredmény nem változott. Majoross Gergely csapata kiütéssel nyert 5-0-ra – ekkora különbségű győzelmünk még soha nem volt az elitben – és nagyon komoly lépéselőnybe került.

Mindez ugyanis azt jelenti, hogy mivel az egymás elleni eredmény számít, ezért ha a magyar csapat esetleg nullán maradna a következő négy meccsén, most legyőzött riválisának legalább 4 pontot kellene elvennie nála elvileg jobb riválisoktól. Közülük a németek és a lettek esetleg foghatók, de hogy mind a kettő az lenne egymás után, az legalábbis valószínűtlen. Ezzel együtt persze nincs még vége a történetnek, arra várni kell még nagyjából egy hetet. A magyar válogatott most két napot pihen, a következő ellenfele a meglepetésre pont nélkül álló Németország lesz, utána Svájc, az USA és Lettország következik. A két vb-csoport állása itt, a teljes menetrend itt nézhető meg.