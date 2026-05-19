Pásztó önkormányzata visszavonta a kamu „Tisza-adótervet” elítélő határozatát – tudta meg a 444. Az előterjesztések között szerepel a döntés, amit el is fogadtak. A választás előtt sok önkormányzat fogadott el ugyanilyet, miután az Index teljesen kamu, a választás után bíróságon is elítélt „Tisza-adóterves” cikksorozatára kormányzati és fideszes kampányt építettek, de úgy tudjuk, a pásztói az első önkormányzat, ami eltörölte a kampányhatározatot.

A Nógrád megyei Pásztón a polgármester és a képviselőtestület is fideszes többségű. Farkas Attila polgármester hétfőn találkozott a térség új, tiszás országgyűlési képviselőjével, Szafkó Zoltánnal.

A fideszes polgármester, Farkas Attila és a tiszás parlamenti képviselő, Szafkó Zoltán a pásztói polgármesteri hivatalban 2026. május 18-án. Fotó: Attila Farkas/Facebook

A nyolc éve regnáló polgármester azt írta: „A találkozó konstruktív hangulatban zajlott, és mindketten kifejeztük azt a meggyőződésünket, hogy Pásztó és a térség érdeke is az, hogy az országgyűlési képviselő és a város vezetése között korrekt, együttműködésen alapuló kapcsolat legyen.” Úgy tudjuk, a mostani döntés az ebben a cikkben részletezett tiszás nyomásgyakorlásnak a része lehet.