Bár az önkormányzatnak semmi köze az szja-hoz, a győri Fidesz áttolta a „Tisza-adót” elítélő állásfoglalását

Hiába jelezte Pintér Bence, Győr ellenzéki polgármestere, hogy a személyi jövedelemadó kérdésébe egy városi közgyűlésnek nincs semmilyen beleszólása, a fideszes többségű közgyűlés megszavazta a testületi állásfoglalást arról, hogy Győr elhatárolódik a Tisza Párt adóemelési szándékától – írja a Telex.

Diligens Tibor (Fidesz-KDNP) a győri testületi ülésen 2024. szeptemberben Fotó: Németh Dániel/444

A csütörtöki győri közgyűlésen a Fidesz-frakció két képviselője szóbeli előterjesztéseket nyújtott be: az egyik „Magyarország személyi jövedelemadó-rendszeréről” szólt, a másik az Audival való stratégiai együttműködés megerősítéséről, és a szövegbe nyilvánvaló politikai állásfoglalásokat raktak, ezért Pintér a közgyűlést még az előterjesztések tárgyalása előtt berekesztette és elnapolta.

Boncsarovszky Péter előterjesztésének 4. pontja Pintért és Kósa Roland alpolgármestert arra szólítja fel, hogy határolódjanak el a Tisza Párt adóemelési szándékától (Kósát a Fidesz nem először kérdezte fel a Tiszához való vélt viszonyáról).

A Fidesz hetek óta kampányol a Tisza Párt állítólagos adóemelési tervei miatt, erről Orbán Viktor nemzeti konzultációt is hirdetett. Magyar Péter és a Tisza Párt folyton cáfolja a vádakat, és azóta részletes adótervekkel is előállt, de a Fidesz folytatja a kampányát.

A 22 tagú győri képviselő-testületben a Fidesznek 14 képviselője van, míg a polgármester frakciójának összesen öt. Pintér a keddi közgyűlésre meghívta azokat, akiknek szerinte rálátásuk és beleszólásuk van Magyarországon az szja kérdésébe, a meghívottak között ott volt a két győri (fideszes) országgyűlési képviselő, Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter és a Költségvetési Tanács tagjai (Horváth Gábor, a tanács elnöke, Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke és Windisch László, az Állami Számvevőszék elnöke) – de egyikük sem ment el.

A vitát így a győri képviselők folytatták, Pintér végig azzal érvelt, hogy az önkormányzatnak nincs befolyása az szja szabályozására, ezért a frakciója (Tiszta Szívvel a Városért) nem is szavaz a kérdésben. A Fidesz azt mondta, a testületnek ki kell fejeznie az ellenállását az adóemeléssel szemben, szerintük Pintér sunnyog, hogy nem vállalt véleményt. Pintér azt mondta, az elmúlt években több tucat adóemelés történt kormányzati szinten, ezeket a Fidesz akkor nem kritizálta, ahogy a szolidaritási hozzájárulást sem, ami Győrt fájdalmasan érinti.