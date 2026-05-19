Úgy lett bajnok az Arsenal, hogy pályára sem kellett lépnie

Egy fordulóval a Premier League vége előtt biztossá vált, hogy a 2003-04-es szezon után ismét az Arsenal lett az angol futballbajnok.

Ehhez pályára sem kellett lépniük. Az Arsenalt üldöző Manchester City ugyanis 1-1-et játszott Bournemouth-ban, így az utolsó forduló előtt behozhatatlan az Arsenal előnye.

Mikel Arteta csapata a 7. fordulótól vezette a bajnokságot, tavasszal mégis úgy tűnt, hogy ismét lemarad az első helyről. Zsinórban két vereséget szenvedett a Premier League-ben, köztük a nagy rivális Manchester Citytől is kikapott. Sorsuk már nem a saját kezükben volt. Ráadásul a Ligakupa döntőjében is nyert az idén távozó Josep Guardiola csapata. Az FA-kupában a másodosztályú Southampton verte meg az Arsenalt.

Innen álltak fel a londoniak.

Guardiola utolsóelőtti meccse a Manchester City kispadján Fotó: GLYN KIRK/AFP

A kudarcok sorozata után a bajnokságban zsinórban négyszer nyertek, sokszor nézhetetlen meccseken, szögletek utáni birkózásokból gólt szerezve. Ez a klub szimpatizánsait nem különösebben zavarta, megszerezték a 14. angol bajnoki címüket. Náluk több első helye csak a Liverpoolnak és a Manchester Unitednek van (20-20). (Gondolták volna, hogy ezen a listán az elmúlt harmincvalahány évben gyöngélkedő Everton az ötödik 9 elsőséggel?)

Az Arsenalnak még nem ér véget a szezon, vár rá egy BL-döntő május 30-án Budapesten a Paris SG ellen.