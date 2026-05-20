A Tisza egy törvényjavaslatban felfüggesztené a devizahiteles pereket és végrehajtásokat

A Tisza benyújtotta a devizahiteles perek és végrehajtások átmeneti leállításáról szóló törvényjavaslatát is szerdán az alkotmánymódosítással és a parlamenti vizsgálóbizottságok felállításáról szóló törvényjavaslattal együtt.

Bujdosó Andrea, a Tisza frakcióvezetője egy Facebook-videóban azt mondta, több ezer család helyzetét érintő törvényjavaslatról van szó.

Iratok a felperes Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet által a magyar állam ellen indított devizahiteles per tárgyalásán. A per az első, bank által indított devizahiteles per. (Fotó: Máthé Zoltán / MTI)

A tövényjavaslat indoklásában az áll:

„Az úgynevezett devizahiteles törvények hatálya alá tartozó fogyasztói szerződések

jogkövetkezményeinek felülvizsgálata érdekében indokolt a szükséges jogalkotási lépések elfogadásáig intézkedni a még folyamatban lévő perek bíróság általi hivatalbóli felfüggesztéséről és elrendelni, hogy az érintett végrehajtási eljárásokban végrehajtási cselekményt, intézkedést ne lehessen foganatosítani.”

Ezért mind a polgári peres eljárások, mind a bírósági végrehajtási eljárások folytatása csak az érintett törvények felülvizságlatát követkően kerülhet majd sor.

A törvényjavaslat meghatározza azokat a speciális eljárási cselekményeket, amelyeket a végrehajtási eljárásokban annak ellenére indokolt lehetővé tenni, hogy maga az eljárás ,,leállításra" került. Ingatlan árverése esetén indokolt lehetőséget biztosítani arra, hogy az árverési vevő, ha még nem fizette meg a vételárat, ezt csak az eljárás folytatása esetén kelljen teljesítenie, illetve amennyiben a vételárat már megfizette, de az ingatlant még nem adták át neki, úgy a vételárat – az előleg kivételével – visszaigényelhesse. Ez esetben is csak az eljárás folytatásától függően válik esedékessé a vételár megfizetése.

A törvényjavaslat ugyanakkor azt is biztosítja, hogy ha az adós maga kíván továbbra is teljesíteni, ezt megtehesse.

A kétezres években sokan devizában vették fel lakáshitelüket, ezek az emberek a 2008-as gazdasági válság kitörése után adósságcsapdába kerületek. Ahogy a Gyurcsány- és a Bajnai-, úgy az Orbán-kormány sem oldotta meg a problémát, folyamatosan mentek tönkre családok, miközben egymásnak ellentmondó ítéletek születtek a legkülönfélébb bírósági fórumokon. Több közép-európai országban, így Horvátországban és Lengyelországban is kísért a devizahitelezés és annak következményei.