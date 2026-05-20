Euronews: Magyarország kész szankcionálni Kirill orosz pátriárkát

Az új magyar kormány kész hozzájárulni ahhoz, hogy az Európai Unió szankciós listára tegye Kirill pátriárkát, az orosz ortodox egyház fejét, valamint azokat, akiket eddig Orbán Viktor és a magyar kormány vétója védett – írja az Euronews.

A lapnak nyilatkozó tisztviselők szerint már készül egy „mini” szankciós csomag.

Az EU már 2022-ben megpróbálta szankcionálni Kirillt, azzal vádolva, hogy támogatja Ukrajna teljes körű megszállását, és revizionista propagandát terjeszt. A magyar kormány többször is bevédte a háborúpárti orosz egyházi vezetőt, és a kérdést a vallásszabadság ügyének nevezte.

Kirill pátriárka és Vlagyimir Putyin. Fotó: VYACHESLAV PROKOFYEV/AFP

„Azok a szankciók, amelyek aláásnák Magyarország gazdasági stabilitását, teljes mértékben elfogadhatatlanok” – mondta a lapnak a tiszás Hajdu Márton, a magyar parlament külügyi bizottságának elnöke.

„De azokban az ügyekben, ahol az előző kormány a magyar állam erejét használta fel magánalkuk megkötésére, arra számítok, hogy az új kormány nem fogja akadályozni az EU közös erőfeszítéseit, hogy fokozza az Oroszországra gyakorolt nyomást a háború befejezése érdekében.”

A szankciós listákra korábban más orosz személyek, köztük Mihail Degtyarjov sportminiszter és az oligarcha Vjacseszlav Kantor is felkerültek, ám Orbán követelésére később lekerültek onnan. Elképzelhető, hogy ezt is felülvizsgálja majd az új kormány.

Az új, 21. gazdasági szankciócsomag fellépne az „árnyékflottával” szemben is. A nagykövetek pénteken tartanak első vitát a javaslatról, várhatóan júniusban terjesztik elő, és július 15-ig hagyhatják jóvá.