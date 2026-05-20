Lemondott a moldovai köztévé vezetője, mert túl alacsony pontot adtak a román versenyzőnek az Eurovíziós Dalfesztiválon

A moldovai köztelevízió vezetője, Vlad Țurcan lemondott, miután az ország eurovíziós zsűrije mindössze három pontot adott Romániának, Ukrajnának pedig nullát – írja a Guardian.

Mindez azért váltott ki felháborodást, mert az Eurovíziós Dalfesztivál egyik íratlan szabálya, hogy a szomszédos országok, illetve a hagyományosan szoros történelmi, nyelvi és kulturális kapcsolatban álló államok magas pontszámokkal jutalmazzák egymást.

Ezzel szemben a moldovai zsűri Lengyelországnak adta a maximális 12 pontot, Izraelnek pedig 10-et. A moldovai közönség viszont teljesen másként szavazott: Romániának adta a 12 pontot, Ukrajnának pedig 10-et. A különbség miatt rajongók százai tiltakoztak a közösségi médiában, és több moldovai közszereplő is magyarázatot követelt.

A román Alexandra Căpitănescu az Euróvíziós Dalfesztivál döntőjében. Fotó: TOBIAS SCHWARZ/AFP

Az ügy hatására Țurcan, a Teleradio-Moldova igazgatója hétfőn lemondott. A zsűri mulasztását, vagyis hogy nem ismerte fel a szomszédok közötti „érzékenységet”, „rendkívülinek” és „súlyosnak” nevezte. Azt mondta, Moldova Ukrajnához való viszonya nem fejezhető ki nulla ponttal, Románia iránt pedig csak szeretetet éreznek. Bár a közmédia elhatárolódott a zsűri döntésétől, intézményvezetőként magára vállalta a felelősséget.

Maia Sandu moldovai elnök igyekezett csillapítani a vitát, és azt mondta, nem szabad hagyni, hogy egy ilyen ügy elrontsa Moldova és Románia kapcsolatát. A román versenyző, Alexandra Căpitănescu szintén békülékenyen reagált: megköszönte a moldovai közönség támogatását, és hangsúlyozta, hogy egy egész nemzetet nem lehet hét zsűritag döntése alapján megítélni.

Căpitănescu végül harmadik helyen végzett a szombati versenyen, elsősorban a közönségszavazatoknak köszönhetően. A versenyt a bolgár Dara nyerte, Izrael pedig a második helyen végzett.