Lemondott a moldovai köztévé vezetője, mert túl alacsony pontot adtak a román versenyzőnek az Eurovíziós Dalfesztiválon

A moldovai köztelevízió vezetője, Vlad Țurcan lemondott, miután az ország eurovíziós zsűrije mindössze három pontot adott Romániának, Ukrajnának pedig nullát – írja a Guardian.
Mindez azért váltott ki felháborodást, mert az Eurovíziós Dalfesztivál egyik íratlan szabálya, hogy a szomszédos országok, illetve a hagyományosan szoros történelmi, nyelvi és kulturális kapcsolatban álló államok magas pontszámokkal jutalmazzák egymást.
Ezzel szemben a moldovai zsűri Lengyelországnak adta a maximális 12 pontot, Izraelnek pedig 10-et. A moldovai közönség viszont teljesen másként szavazott: Romániának adta a 12 pontot, Ukrajnának pedig 10-et. A különbség miatt rajongók százai tiltakoztak a közösségi médiában, és több moldovai közszereplő is magyarázatot követelt.
Az ügy hatására Țurcan, a Teleradio-Moldova igazgatója hétfőn lemondott. A zsűri mulasztását, vagyis hogy nem ismerte fel a szomszédok közötti „érzékenységet”, „rendkívülinek” és „súlyosnak” nevezte. Azt mondta, Moldova Ukrajnához való viszonya nem fejezhető ki nulla ponttal, Románia iránt pedig csak szeretetet éreznek. Bár a közmédia elhatárolódott a zsűri döntésétől, intézményvezetőként magára vállalta a felelősséget.
Maia Sandu moldovai elnök igyekezett csillapítani a vitát, és azt mondta, nem szabad hagyni, hogy egy ilyen ügy elrontsa Moldova és Románia kapcsolatát. A román versenyző, Alexandra Căpitănescu szintén békülékenyen reagált: megköszönte a moldovai közönség támogatását, és hangsúlyozta, hogy egy egész nemzetet nem lehet hét zsűritag döntése alapján megítélni.
Căpitănescu végül harmadik helyen végzett a szombati versenyen, elsősorban a közönségszavazatoknak köszönhetően. A versenyt a bolgár Dara nyerte, Izrael pedig a második helyen végzett.