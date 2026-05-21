Kölcsönös segítségnyújtással járó „társult uniós tagságot” javasol Ukrajnának Friedrich Merz

Ukrajnának az Európai Unió „társult tagjává” kellene válnia, mielőtt teljes jogú tagállam lenne – írta az Euronews szerint Friedrich Merz német kancellár egy olyan javaslatban, aminek célja, hogy feloldja az ország uniós csatlakozási törekvéseit két éve akadályozó patthelyzetet.

„Nyilvánvaló, hogy a csatlakozási folyamatot nem fogjuk tudni rövid időn belül lezárni, tekintettel a számtalan akadályra, valamint a különböző tagállamok ratifikációs folyamataival járó politikai bonyodalmakra. Eljött az idő, hogy bátor lépésekkel, innovatív megoldások révén azonnali előrelépést tegyünk Ukrajna uniós integrációjában”

– írja Merz az uniós vezetőknek küldött levelében. A „társult tagság” hozzáférést adna Ukrajnának az uniós döntéshozó intézményekhez, így az Európai Tanácshoz, az Európai Bizottsághoz és az Európai Parlamenthez, de szavazati jog és saját biztosi portfólió nélkül. Emellett Kijev fokozatosan bekapcsolódhatna egyes uniós finanszírozású programokba is.

A javaslat egyik legfontosabb eleme, hogy Ukrajna egy újabb orosz támadás esetén segítséget kérhetne a tagállamoktól az uniós szerződések 42. cikkének 7. bekezdése alapján. Ez a rendelkezés kvázi biztonsági garanciaként működhetne, bár a tagállamoknak széles mozgásterük lenne abban, milyen katonai, gazdasági, diplomáciai vagy humanitárius segítséget nyújtanak.

Merz szerint egy „visszakapcsolási mechanizmust” is bevezetnének, ami befagyasztaná a „társult tagságot”, ha Kijev visszalépne az alapvető jogok, a jogállamiság vagy a strukturális reformok terén.

„Már most egy olyan, a tagsággal lényegében egyenértékű konstrukciót kínálnánk Ukrajnának, amely messze meghaladja azt, amit középtávon a csatlakozási módszertanunkon keresztül biztosítani tudnánk, különösen a ratifikációs folyamatra tekintettel. A rendes csatlakozási eljárást ugyanakkor folytatnánk annak érdekében, hogy a formális csatlakozást is a lehető leghamarabb elérjük”

– írta a kancellár.

A levél annak az elképzelésnek a formális előterjesztése, amit Merz a múlt hónapban, az uniós vezetők informális csúcson vetett fel. A találkozón Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ismét sürgette a gyorsított csatlakozást, és elutasított minden „szimbolikus” tagságra vonatkozó javaslatot, mondván: az emberei sem szimbolikusan halnak meg.

A javaslat a lap szerint nem érintené hátrányosan más tagjelöltek, például Moldova vagy a nyugat-balkáni országok csatlakozását, amelyek számára szintén szorosabb uniós kapcsolatok nyílhatnának meg. A kezdeményezés egybeesik azzal, hogy Orbán Viktor távozása után Magyar Péter jelezte: kész lehet feloldani a magyar vétót, bár előbb Zelenszkijjel tárgyalna az ukrajnai magyar kisebbség ügyéről.