Radnai Márk szerint a Fidesznek vége

„Nem akarok senkit megbántani, de azt gondolom, hogy a Fidesznek vége”,

mondta Radnai Márk, a Tisza alelnöke a Népszavának adott interjújában. Ennek oka szerinte, hogy egyrészt rengeteg csontváz fog kiesni a szekrényből, amit a Fidesz-kormány eltitkolt, másrészt végre lesz következménye a tetteknek. Hozzátette, annak is lesz következménye, ha valaki akár a Tiszán belül hasonlót követ el, vagy szándékozik elkövetni az ország kárára.

A párt 73 százalékos, szinte már szürreális támogatottsága mögött viszont nemcsak a Tisza sikerét látja Radnai, hanem inkább annak tudja be, hogy egy emberként mozdult meg a társadalom. „Ez egy közösség, ami most azért tekint egyfelé, mert szeretnénk magunkat kihúzni ebből a szégyenteljes állapotból, ahová Orbán Viktorék kormányozták az országot”. Ennek ellenére ők sosem tűzték ki célul, hogy bebetonozzák magukat a hatalomba.

Fotó: Németh Dániel/444

„Sosem hangzott el egy elejtett mondat sem arra vonatkozóan, hogy na, itt most az a cél, hogy bebetonozzuk magunkat egy életre. Soha felém ilyen kérés nem érkezett, egy vezetőségin nem hangzott el hasonló. De az biztos, hogy nem mindig lesz ilyen népszerű a kormány, el fognak múlni a mézeshetek”.

Radnai Márk annyi problémát lát, annyi területet, ahol lehet jobban kormányozni, hogy ő azt sem zárja ki, hogy az első négy év nagyobb megrökönyödés nélkül fog eltelni. Abban viszont teljesen biztos, hogy lesznek népszerűtlen döntések, enélkül nem is lehet kormányozni. Fontosnak tartja viszont, hogy az emberek megértsék, egy döntés mögött milyen szándék áll, ez teljesen elmaradt az elmúlt 16 évben.

„A legnehezebb pillanat lesz, amikor az emberek felfogják, hogy milyen helyzetben is van az országunk”, mondta. Márpedig ez szükséges ahhoz szerinte, hogy reális célokat lehessen kitűzni.

Sulyok Tamásra kitérve azt mondta, lemondása esetén nincs még végleges döntés a kormányon belül, hogy majd a társadalom jelöljön új elnököt, vagy az Országgyűlés, de a közvetlen választás is a lehetőségek között van. Saját maga egyébként kinyitná a társadalom felé ezt a kérdést.