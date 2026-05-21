Ukrajna a Rosznyefty olajfinomítóját támadta éjszaka

A közösségi médiában terjedő információk alapján ukrán támadás érte a Rosznyeft Szamara megyei Szizranyban található olajfinomítóját. Két ember meghalt a dróntámadásban, ezt már Vjacseszlav Fedoriscsov, a terület kormányzója közölte. Szizran mintegy 800 kilométerre fekszik az ukrán-orosz határtól északkeletre.

Ukrajna rendszeresen támadja az oroszországi és a megszállt területeken található katonai infrastruktúrát, hogy csökkentse Moszkva azon képességét, hogy folytassa a háborút. Egyúttal katonai célpontnak tekintik az energiatermelő létesítményeket is, mivel ezek nemcsak forrást, de üzemanyagot is biztosítanak a Kreml hadigépezetének.

Néhány nappal a mostani támadás előtt, május 18-19-én Ukrajna Oroszország egyik legnagyobb olajfinomítójára és egy olajszivattyú-állomásra mért csapást. Május 20-án pedig Kstovo város közelében fekvő olajfinomítót támadtak az ukránok. (Kyiv Independent)