Cas Mudde: A Mol korai osztalékfizetéséből látszott, hogy Orbánék a vereségre készülnek

Két nappal a magyarországi választások előtt megjelent egy cikke a Guardianben, amelyben meglehetősen borúlátó volt a Tisza esélyeit illetően. De még győzelem esetén is attól tartott, hogy az új magyar kormány ugyanolyan béna kacsa helyzetbe kerül, mint a Tusk-kabinet Lengyelországban. Hogyan látja most a helyzetet Magyarországon?
Nos, mindenekelőtt ez a lehető legjobb forgatókönyv abban az értelemben, hogy a Tisza alkotmányozó többséget szerzett. Orbán közvetlenül elismerte a vereséget. Úgy gondolom, itt több mindenre van lehetőség, mint Lengyelországban, részben azért is, mert Magyar sokkal felkészültebb. Egykori bennfentesként úgy érti a korábbi rezsimet, ahogyan egyetlen ellenzéki politikus sem tudná, hiszen belülről látta azt. És azt hiszem, a Magyar-kormány legnagyobb feladata az Orbán-rezsim lebontása. Ez az egyetlen módja annak, hogy visszaállítsák a működő liberális demokráciát. És ehhez látni kell, hogy szerintem egyértelmű terve van. Az első pár hét, amiről most beszélünk, szerintem nagyon okos volt. A kampány az épületeket bejáró videóval nagyon ötletesre sikerült. Kezdettől fogva nyers és meglehetősen harcias volt, de nem személyeskedő.
De ez még a mézeshetek időszaka. Szerintem a sorsdöntő kérdés az, hogy az Orbán-rezsim szétesik-e. És már vannak biztató első jelek, hogy az oligarchák közül néhányan elkezdtek közeledni. Orbán talán taktikai hibát követ el azzal, ha tényleg az Egyesült Államokba utazik a világbajnokságra, mert így a korábbi kegyeltjei közül sokan védtelennek fogják érezni magukat. Talán ezért a közelben kellene maradnia, hogy megvédje azokat az embereket, akik bizonyos értelemben fenntartják a rendszerét. Ha ezt nem teszi meg, akkor ezek az emberek alkut fognak kötni az új rendszerrel, vagy egyszerűen zsebre teszik a pénzt és lelépnek. És ez itt a kulcskérdés. Részben a média alapján az volt az elvárásom, hogy a rezsim valójában rendkívül szilárd és lojális hozzá. Most úgy tűnik, ez a lojalitás mégsem olyan erős. És ez a lényeg. Úgy értem, a nagy kérdés az, hogy Orbán egyben tudja-e tartani a Fideszt mint választási erőt – ahogyan a PiS egyértelműen képes rá – és mint a korábbi védelem és előnyök potenciális biztosítóját. Úgy tűnik, itt most nem ez a helyzet.
A kérdés persze Magyar számára az, és ez a legfőbb dilemma: mit fog tenni? Forradalmat csinál, vagy egy kialkudott, megegyezéses forradalmat? Pontosan a paktumos forradalom, a rendszerváltás vezette Orbánt a hatalomba. Ugyanakkor, ha valóban felelősségre vonja a korábbi kegyelteket, akkor nekik nem fűződik érdekük a vele való együttműködéshez, ellenben motiváltak lesznek a megfúrására. Ismétlem, ez még a mézeshetek fázisa, így most mindenki igyekszik alkut kötni vele. De ez le fog csengeni, és az emberek kritikusabbak lesznek Magyarral szemben. És ha Magyar azon a ponton azt mondja, hogy a börtönt csak a vagyonuk leadásával kerülhetik el, akkor ezek az emberek könnyen azt gondolhatják: „Na jó, Orbán három év múlva visszatér. Ezt én fél lábon is kibírom.”
És meglepte, hogy az Orbán-rendszer támaszai most milyen gyorsan omlanak össze? Mert gondolom, elég közelről követi a magyarországi eseményeket.
Nos, a választás előtt pár nappal posztoltam is erről: a kilencvenes évek végén Pozsonyban dolgoztam a Szabad Európa Rádiónál. Épp a Vladimír Mečiar bukását hozó választás zajlott, és mindenki azt hitte, hogy államcsínyt fog végrehajtani. Ott ült az épületben, körülvéve a biztonsági embereivel, és mindenki puccsról beszélt. Aztán Mečiar veszített, bement a tévébe, elénekelt egy szomorú dalt, és távozott. Őszintén szólva sokáig azt hittem, hogy Orbán nem fogja elismerni a vereségét, elvégre még a 2002-es vereségét sem fogadta el igazán.
De két nappal a választás előtt feltűnt, hogy a Mol szokatlanul korán fizetett ki jelentős osztalékot (a Mol szokatlan időpontban, két nappal a vasárnapi országgyűlési választások előtt tartotta meg éves közgyűlését, ahol óriási osztalékkifizetésről döntöttek: a Hernádi Zsolt által vezetett energiavállalat 241 milliárd forint osztalékot ad a részvényeseinek. Végül Magyar Péter kérésének eleget téve a Mol csak a harmadik negyedévben fizet osztalékot a részvényeseinek - a szerk.). Ezt egy jelnek tekintettem. Mert a sok hamis közvélemény-kutatás ellenére Orbán pontosan tudta, mi a valóság; neki biztosan voltak valódi kutatásai. És amikor elkezdték kifizetni a pénzeket, az volt számomra a jel, hogy ők is tudják: veszíteni fognak.
Szóval nem számítottam ilyen összeomlásra, de nem is ért váratlanul. Ami meglepett, az az volt, hogy milyen gyorsan elismerte a vereséget. De az a benyomásom is megvolt, hogy erre már előre felkészültek. Hiszen már most is jönnek a pletykák, hogy elkezdték kimenekíteni a pénzüket az országból Dubajba, az Egyesült Államokba és máshová. Hogy ez mit jelent a jövőre nézve, az még elválik. Jelentheti azt is, hogy nagyon alaposan fel tudtak készülni, és Magyar nem lesz képes a pénz nagy részét visszaszerezni. Ez pedig komoly probléma lesz, mert Magyarnak mindenekelőtt gazdasági téren kell majd eredményeket felmutatnia.
Ez a cikk a The Eastern Frontier Initiative (TEFI) projekt keretében készült, melyben más közép- és kelet-európai független kiadókkal együttműködve vizsgáljuk a régió biztonsági kérdéseit. A TEFI célja a tudásmegosztás, és az európai demokrácia ellenállóbbá tétele. A 444 összes TEFI-s cikkét megtalálod a gyűjtőoldalunkon.
Gazeta Wyborcza (Lengyelország), SME (Szlovákia), Bellingcat (Hollandia), PressOne (Románia), Delfi (Észtország), Delfi (Lettország), Delfi (Litvánia).
A TEFI projekt az Európai Unió társfinanszírozásával valósul meg. Az itt szereplő vélemények és állítások a szerző(k) álláspontját tükrözik, és nem feltétlenül egyeznek meg az Európai Unió vagy az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA) hivatalos álláspontjával. Sem az Európai Unió, sem az EACEA nem vonható felelősségre miattuk.
