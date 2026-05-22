Euronews: Magyar Péter ellenáll a nyugdíj- és adóreformnak, fokozódnak az uniós pénzviták

A nyugdíj- és adóreform vált a fő vitaponttá Budapest és Brüsszel között azokon a technikai tárgyalásokon, amelyek célja, hogy felszabadítsák a Magyarországnak járó több milliárd eurónyi uniós forrást – írja saját értesüléseire hivatkozva az Euronews.

A hírügynökség cikkéből kiderül, az Európai Bizottság több tisztségviselője szerint Magyar Péter új miniszterelnök mindkét reformnak ellenáll, arra hivatkozva, hogy azok további terhet jelentenének az államháztartás számára.

Magyar Péter és a kormánya hivatalba lépésétől kezdődően – sőt azt megelőzően is voltak már informális egyeztetések – tárgyal az Európai Bizottsággal arról, miként oldhatnák fel összesen 17 milliárd eurónyi uniós pénz befagyasztását. Ezeket Orbán Viktor kormánya idején függesztették fel jogállamisági és korrupciós aggályok miatt.

Magyarország elveszítheti a 10,4 milliárd eurónyi helyreállítási támogatást, ha nem teljesíti az augusztus 31-ei határidőt, ami a források lehívásának feltétele. A bizottsági illetékesek szerint bizonyos mérföldköveket egyszerűsíteni lehetne, de a határidő meghosszabbítását kizártnak tartják.

Magyar Péter és Ursula von der Leyen április végén Brüsszelben Fotó: DURSUN AYDEMIR/Anadolu via AFP

Azt a Magyar-kormányon belül is elismerik: nem biztos, hogy van idő az átfogó ágazati reformok végrehajtására augusztus végéig, ami a covid utáni Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz forrásainak felszabadításához szükséges. A miniszterelnök csapata az Euronews szerint jelezte Brüsszelnek, hogy M agyarország elvben továbbra is elkötelezett a nyugdíjreform mellett, ám a gyenge költségvetési helyzet és a rendelkezésre álló szűk időkeret miatt a határidő előtti végrehajtás gyakorlatilag lehetetlen.

A múlt hét végén Magyar Péter levelet írt Ursula von der Leyen bizottsági elnöknek, amelyben rögzítette a tárgyalások „vörös vonalait”. Ennek tartalmát nem hozták nyilvánosságra. Az adópolitikával kapcsolatban Magyar nyilvánosan kizárta az energia- és pénzügyi szektorra kivetett extraprofitadók eltörlését.

Mint az Euronews írja, továbbra sem világos, hogyan reagál a Bizottság. Elvben Magyarország a vitatott reformok helyett alternatív vállalásokat is felajánlhatna. A hírügynökség úgy tudja, hétfőn több mint húsz bizottsági szakértő érkezett Budapestre, hogy tárgyaljon a források feloldásának módjáról; a látogatás pénteken zárul. Egy névtelenséget kérő bizottsági tisztviselő szerint a magyar tárgyalódelegáció „több mint konstruktív” a megbeszéléseken.

Magyar Péter jövő héten várhatóan Brüsszelbe utazik, hogy Ursula von der Leyennel politikai megállapodást írjon alá a forrásfelszabadításhoz vezető menetrendről.