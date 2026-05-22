Hatalmas volt a robbanás ereje a tiszaújvárosi Mol-üzemben

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

„Olyan erős hangja volt a robbanásnak, mintha a közvetlen közeledben felrobbant volna egy tartály. Csakhogy ez messze volt” - mondta egy férfi, aki a Mol tiszaújvárosi üzemének területén dolgozik, és névtelenséget kért.

Ő 150 méterre volt a robbanás helyszínétől. „Bebaszódott az ablak” ott, ahol ültek, ezt érzékelte először. A helyiségben a bukóablak nyitva volt, azt először behúzta a légnyomás majd újra kinyitotta.

A férfi képeket és videókat is készített. Mikor megkérdeztem, nem akart-e inkább elfutni, azt mondta, ő ilyen helyeken dolgozik évtizedek óta, nem fut sehova. Más egy szintén bent dolgozótól azt hallotta, a robbanás olyan erős volt, hogy megemelte a 2-3 tonnás konténert, amiben ült.

A hatalmas füst, a képet és a videókat a cikk elején idézett férfi készítette