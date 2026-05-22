Tiszaújvárosi robbanás: nincs életveszélyes sérült, vizsgálják a körülményeket

  • Robbanás történt péntek délelőtt a MOL tiszaújvárosi üzemében, egy ember életét vesztette, több súlyos sérült van.
  • Kapitány István és Hernádi Zsolt a helyszínen sajtótájékoztatót tartanak.
  • A tiszaújvárosi polgármester jelezte: lakosságvédelmi intézkedésekre nincs szükség.
Véget ért Kapitány és Hernádi sajtótájékoztatója


Többen távolabb voltak

Az érintett üzemegység operatív személyzete húsz ember. Többen távolabb voltak vagy a biztonságos irányítóhelyiségben tartózkodtak.

Molosok voltak mindannyian

Az áldozat és a sérültek mindannyian Mol-alkalmazottak voltak. A robbanás közvetlen közelében voltak.

Az anyagi kárról még nem tudni

Termeléskiesésben kár nem keletkezik. Nem lehet tudni mekkora az anyagi kár, még nem lehet megközelíteni a helyszínt.

Életveszélyes sérült nincs

Mondta Kapitány István.

Üzemanyagellátáshoz nincs köze a robbanásnak

Kapitány szerint a vizsgálatban a minisztérium képviselői is részt vesznek, mondta Kapitány. Több ilyen vizsgálatban részt vett már ő maga is. Fontos, hogy a lehető legmélyebb legyen a vizsgálat.

A robbanásnak nincs köze az ország üzemanyagellátásához.

Három percen belül megérkezett a segítség

Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter is segítséget ajánlott a kormány nevében.

Emlékeztetett, hogy évtizedeket dolgozott az iparágban, és fontos, hogy időben érkezzen a segítség. A katasztrófavédelmi egységek, mentők, tűzoltók 3 percen belül megérkeztek.

Vizsgálják a körülményeket

A Mol vizsgálja a haláleset körülményeit, vagyis hogy történt-e emberi mulasztás vagy egy fatális esetről volt szó, zárta mondandóját Hernádi.

A Mol támogatja az elhunyt családját

Hernádi az elhunyt hozzátartozóinak őszinte részvétet kíván. A Mol-csoport, a biztosításon túl, egyéni támogatásban hozzájárul, hogy a fájdalom elviselhetőbb legyen.

Hernádi megerősítette: egy halott, kilenc sérült volt

Egy ember meghalt, 9 megsérült. Károsanyagban határátlépés nem történt, erősítette meg a Mol elnök-vezérigazgatója.

Hernádi: Üzemi baleset volt

8:41-kor érkezett a riasztás a robbanásról. Az üzemben éppen karbantartás volt, mondta Hernádi Zsolt.

Egy csővezeték robbant be szénhidrogén. Üzemi baleset volt, külső behatolásnak nincs nyoma.

Kezdődik Hernádi Zsolt és Kapitány István sajtótájékoztatója

Csukott ablakok mellett tanítanak

A Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola közleménye szerint csukott ablakok mellett folyik a tanítás, a gyerekeket az udvarra sem engedik ki. Veszélyes anyag nem került a levegőbe, a döntést biztonsági okokkal magyarázzák. A tanítás egyébként a megszokott rend szerint zajlik. (Via boon.hu)

Orbán Viktor és Sulyok Tamás is részvétét fejezte ki

„Őszinte részvétem a tiszaújvárosi robbanás áldozatának, a sérülteknek pedig mielőbbi felépülést kívánok” –írta Orbán Viktor volt miniszterelnök közösségi oldalán.

Sulyok Tamás köztársasági elnök pedig azt írta:

„Megrendüléssel értesültem a MOL tiszaújvárosi üzemében történt robbanásról. Őszinte részvétem az elhunyt családjának, a sérülteknek mielőbbi felgyógyulást kívánok!”

Hegedűs Zsolt: A katasztrófavédelem szerint mérgező anyag nem került a levegőbe

Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter Facebook-kommentben összegezte a kórházi adatokat, ezek alapján összesen 4 főt szállítottak Debrecenbe és ötöt Miskolcra (ők könnyebb sérüléseket szenvedtek el), vagyis a sérültek száma 9-re nőtt.

Emellett azt is írta, hogy mérgező anyag a katasztrófavédelem szerint nem került a levegőbe.

