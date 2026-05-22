Hernádi Zsolt a tiszaújvárosi robbanásról: Üzemi baleset történt, semmilyen külső beavatkozásnak nincs nyoma

Sajtótájékoztatót tartott a tiszaújvárosi robbanással kapcsolatban Hernádi Zsolt, a Mol vezérigazgatója és Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter.

Péntek délelőtt robbanást történt a MOL Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén az Olefin 1 üzem újraindítása során. A sajtótájékoztatón Hernádi elmondta, az üzemen épp karbantartást végeztek, vagyis nem állt működés alatt.

A mai információk alapján egy csővezeték robbant be, ott következett be egy váratlan szénhidrogén-robbanás, vagyis üzemi baleset történt, semmilyen külső beavatkozásnak nincs nyoma, „ilyen jellegű következtetést levonni nem szabad” - nyomatékosította Hernádi.

A Mol vezérigazgatója elmondta azt is, hogy az eset után a tűzoltók nagy erőkkel vonultak ki, és vizsgálták, került-e káros anyag a levegőbe, de határtúllépés nem történt, lakosságvédelmi intézkedésre nem volt szükség.

Hernádi ezután azzal folytatta:

„Egy kollégánk meghalt, 9 kollégánkat kórházba kellett szállítanunk. Ez rettenetes dolog, nem is lehet rajta túllépni, nem is akarunk túllépni.”

Elmondta, hogy a protokoll szerint jártak el a robbanás után, így azonnal megkezdődött az emberek kimentése, majd 3 percen belül megérkeztek a mentők, tűzoltók. A Mol-csoport egésze nevében fejezte ki őszinte részvétét az elhunyt családjának, hozzátéve, hogy megpróbálnak egyéni támogatásként hozzájárulni ahhoz, hogy a fájdalmukat valamelyest enyhítsék.

Az eset kivizsgálása zajlik, a hatóságok mellett a Mol a kormány szakértőivel közösen külön vizsgálatot végez majd, ami alapján tanulságokat vonnak le, hogy kiderüljön, emberi mulasztás vagy fatális véletlen vezetett a tragédiához.

Tiszaújvárosban utoljára 2012-ben történt halálos baleset, Hernádi azt mondta, mindent megtesznek azért, hogy többé ne következzen be hasonló.

Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a kormány nevében szintén részvétét fejezte ki és jelezte, részükről is igyekeznek minden támogatást megadni az elhunyt családjának, és tájékoztatott arról is, hogy az elhunyt mellett 9 további dolgozó sérült meg, egyiküket arcsérüléssel a Honvédkórházba szállították.

Kapitány azzal folytatta:

„ilyen balesetek nem fordulhatnak elő, azzal tartozunk mindenkinek, hogy nagyon alaposan kivizsgáljuk ezt az esetet”.

A miniszter is beszélt arról, hogy a Mol és a kormány közösen vizsgálja majd a történteket, annak érdekében, hogy a levont tanulságok alapján a jövőben jobban tudják működtetni az ipari egységeket, ennek érdekében pedig a lehető legmélyebben és legintenzívebben igyekeznek majd lefolytatni a vizsgálatot, amiről részletesen tájékoztatják majd a lakosságot.

Az üzemi balesetnek nincs hatása az üzemanyag-ellátásra - emelte ki Kapitány, hozzátéve, hogy a szükséges vizsgálatok után az üzem tevékenységét is vissza lehet állítani.

Kérdésekre válaszolva Hernádi elmondta még, hogy az áldozat és a sérültek mindannyian Mol-alkalmazottak voltak, akik a robbanás közvetlen közelében tartózkodtak. Az érintett üzemegység operatív személyzete húsz ember. Többen távolabb voltak vagy a biztonságos irányítóhelyiségben tartózkodtak. Azt egyelőre nem lehet tudni, mekkora az anyagi kár, ugyanis egyelőre nem lehet megközelíteni a helyszínt.

