Katz Sándor részecskefizikust kérte fel felsőoktatási államtitkárnak a Tisza oktatási minisztere

Megnevezte harmadik államtitkárát is Lannert Judit, a Tisza Párt oktatási és gyermekügyi minisztere: Katz Sándort kérte fel felsőoktatásért felelős államtitkárnak – jelentette be péntek délután a Facebookon.

A kinevezés híre korábban már felmerült a sajtóban, de akkor még nem erősítették meg hivatalosan, hogy az Eötvös Loránd Tudományegyetem Fizikai és Csillagászati Intézetét vezető részecskefizikus töltheti be a posztot.

Lannert a bejegyzésében azt írta: a megújuló oktatáspolitika egyik kulcsterülete a felsőoktatás, és olyan egyetemi rendszert szeretnének kialakítani, amely ismét szervesen kapcsolódik az európai tudományos és oktatási térhez.

A miniszter szerint Katz Sándor nemzetközileg elismert fizikus, egyetemi tanár és a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, aki több mint 25 éves kutatói és oktatói tapasztalattal rendelkezik. Hosszabb ideig dolgozott Németországban kutatóintézeti és egyetemi közegben, az elmúlt években pedig az ELTE Fizikai és Csillagászati Intézetének igazgatójaként tevékenykedett.

Lannert külön kiemelte, hogy Katz egyszerre érti a tudományos kiválóság, az egyetemi autonómia és a modern intézményvezetés szempontjait.

„Olyan vezetőre van szükségünk, aki nemcsak kiváló tudós, hanem képes közösségeket építeni és hosszú távon gondolkodni a magyar felsőoktatás jövőjéről” – írta.

A bejegyzésben Katz Sándor is megszólalt. Azt mondta, autonóm és nemzetközileg nyitott felsőoktatás megteremtésén szeretne dolgozni.

„Olyan egyetemeket képzelek el, ahol a 21. századi elvárásoknak megfelelő oktatás mellett a legkiválóbb szakmai műhelyek működhetnek” – fogalmazott.

Lannert szerint a magyar felsőoktatás jövője a nyitottságon, a tudás megbecsülésén, a nemzetközi együttműködéseken és a szakmai kiválóságon múlik, ehhez pedig hiteles és felkészült vezetőkre van szükség.

Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban a közigazgatási és parlamenti államtitkárságok mellett négy szakmai államtitkárság jön létre:

Kora Gyermekkori Jóllétért Felelős Államtitkárság,

Közoktatásért Felelős Államtitkárság,

Felsőoktatásért Felelős Államtitkárság, és a

Szakképzésért és Felnőttkori Tanulásért Felelős Államtitkárság.

Lannert Judit elsőként a kora gyermekkori jóllétért felelős szakállamtitkárt mutatta be: erre a posztra Kereki Juditot jelölte, aki közgazdász és gyógypedagógus, több mint húsz éve foglalkozik a koragyermekkori intervencióval és a korai ellátórendszer fejlesztésével. A második bemutatott államtitkár Naderi Zsuzsanna, aki a Szakképzésért és Felnőttkori Tanulásért Felelős Államtitkárság munkáját fogja vezetni.