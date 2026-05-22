Magyar Péter: Novák Katalin valljon színt, hogy az Orbán-család utasítására adott-e kegyelmet Kónya Endrének

„A ma nyilvánosságra került információk után felszólítom Novák Katalint, hogy 3 év késéssel valljon színt, hogy az Orbán-család utasítására/kérésére adott-e kegyelmet Kónya Endrének” – írja Magyar Péter a Facebookon.

A miniszterelnök arra reagál, hogy a Sándor-palota péntek reggel közzétette a kegyelmi ügy dokumentumait. Ezek alapján a köztársasági elnök igazgatósága, vagyis kabinetfőnök sem támogatta K. Endre kegyelmét, de Novák Katalin ennek ellenére kegyelmet adott, indoklás nélkül.

A Sándor-palota szerint az ügyiratból nem állapítható meg a K. Endre esetében gyakorolt kegyelem indoka, helyt adó döntésre irányuló indokolást az ügyirat nem tartalmaz.

A kormány a saját részéről már nyilvánosságra hozott több, korábban nem ismert dokumentumot az ügyben. Ezekből kiderült, hogy K. Endre 2022-ben beadott kegyelmi kérelmével kapcsolatban 2023. április 14-én keletkezett az első minisztériumi irat, amelyben a kegyelmi főosztály nem javasolta a kérelem teljesítését.

Az értékelésből kiderült, hogy K. Endre ekkor már reintegrációs őrizetben volt, és csak olyan munkaköröket vállalhatott volna, amikre nem vonatkozott az eltiltása, vagyis gyerekekkel nem dolgozhatott. A kegyelmi eljárás menetéből Magyar Péter értelmezése szerint az következik, hogy K. Endre vissza akart térni a gyermekvédelmi munkába. A következő iratok azt mutatják, hogy Répássy Róbert államtitkár Varga Juditnak továbbította a kegyelemre javasoltak listáját, amelyen K. Endre nem szerepelt, majd Varga a főosztály javaslatával egyezően szintén nem terjesztette fel őt kegyelemre.

A fordulatot a 2023. április 27-i döntés jelentette: Novák Katalin mégis kegyelmet adott K. Endrének, Varga Judit pedig még aznap ellenjegyezte a döntést, a miniszterelnök szerint a szokásos eljárástól eltérően. Egy későbbi feljegyzés külön kiemelte, hogy K. Endre és egy másik személy a minisztériumi javaslattal szemben kaptak kegyelmet.

Az iratból az is kiderül, hogy a döntés nem a megszokott szolgálati úton született, Novák kegyelme az büntetett előélethez fűződő eltiltást is megszüntette, így K. Endre újra dolgozhatott volna gyerekek között.

Az is kiderült, hogy Gaudi-Nagy Tamás ügyvédnek szerepe volt K. Endre kegyelmi kérvényében. A „nemzeti jogvédő” ügyvéd Budaházy kegyelméért is lobbizott, végül ő is ugyanaznap kapott kegyelmet, mint K. Endre.