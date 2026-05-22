Nyilván vak és süket lett a világ, ha napokon át nem bírta észrevenni minden idők legnagyobb öngólját

A moldovai másodosztályú bajnokság Real Sireti–Oguz playoffmeccsén – amelyet még vasárnap játszottak le – távoli lövésre szánta el magát a vendégcsapat egyik játékosa. Idétlen kísérlet volt, simán mellé ment volna, minimum öt méterrel, ha nem találja telibe a hazaiak sérülten heverő futballistáját. A labda felperdült az alapvonal közelében pihenő játékoson, és a valamilyen megmagyarázhatatlan okból a csapattársa felé siető kapus fölött átperdülve a kapuba hullott. Megadták, 4-2-re módosult az állás. Más kérdés, hogy se nem osztott, se nem szorzott mindez, a Sireti 5-2-re nyert.