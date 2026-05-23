Stabil a sérültek állapota a debreceni egyetem égési centrumában a tiszaújvárosi robbanás után

belföld

Stabil annak a négy betegnek az állapota, akiket súlyos égési sérülésekkel szállítottak a Debreceni Egyetem Klinikai Központ (DEKK) égési centrumába pénteken a tiszaújvárosi Mol-üzemben történt robbanás után – tájékoztatta az egyetem sajtóközpontja szombaton az MTI-t.

Közleményükben azt írták,

a kiterjedt, súlyos, másodfokú égési sérüléseket szenvedett sérültek ellátása folyamatos, állapotuk stabil, egyikük lélegeztetésre szorul.

A Mol Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén péntek reggel történt hatalmas erejű robbanás. Az üzemi balesetben egy ember meghalt, kilencen megsérültek. A tűzoltók péntek délelőtt eloltották a tüzet. A balesetnek nincs hatása az ország üzemanyag-ellátására.

Robbanás a Mol Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén.
Fotó: Az üzem dolgozója

Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója az üzem előtt tartott sajtótájékoztatón azt mondta, az áldozat és a sérültek a cég dolgozói. A robbanás akkor következett be, amikor az Olefin 1 üzemet akarták újraindítani. Egy csővezetékben robbant be a hidrogén, ezután Hernádi szerint azonnal megtörtént a vészleállítás, és megkezdték a gázok kifáklyázását.

Az áldozat és a sérültek a robbanás közelében voltak. Az érintett üzemegység operatív személyzete 20 ember, többen távolabb, illetve a robbanásbiztos helyiségben tartózkodtak. Azt, hogy a baleset emberi mulasztás vagy egy fatális véletlen következménye, a Mol és a kormány szakértői közösen vizsgálják ki. Hernádi hangsúlyozta, üzemi baleset történt, külső beavatkozásnak nem látták nyomát.

belföld mol petrolkémia hernádi zsolt üzemanyag-ellátás tiszaújváros égési sérülések Olefin 1 debreceni egyetem klinikai központ robbanás
Kapcsolódó cikkek

Tiszaújvárosi robbanás: nincs életveszélyes sérült, vizsgálják a körülményeket

Egy ember meghalt, két súlyos és hét könnyebb sérült van. Percről percre követjük az eseményeket.

Diószegi-Horváth Nóra
belföld

Hatalmas volt a robbanás ereje a tiszaújvárosi Mol-üzemben

Egy ember meghalt és több súlyosan megsérült, amikor péntek reggel robbanás történt a Mol tiszaújvárosi üzemében. Beszéltünk egy olyan férfivel, aki az üzem területén dolgozik, és menekülés helyett 150 méterről vette a füstöt és a lángokat.

Németh Dániel, Windisch Judit
gazdaság