Stabil a sérültek állapota a debreceni egyetem égési centrumában a tiszaújvárosi robbanás után

Stabil annak a négy betegnek az állapota, akiket súlyos égési sérülésekkel szállítottak a Debreceni Egyetem Klinikai Központ (DEKK) égési centrumába pénteken a tiszaújvárosi Mol-üzemben történt robbanás után – tájékoztatta az egyetem sajtóközpontja szombaton az MTI-t.

Közleményükben azt írták,

a kiterjedt, súlyos, másodfokú égési sérüléseket szenvedett sérültek ellátása folyamatos, állapotuk stabil, egyikük lélegeztetésre szorul.

A Mol Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén péntek reggel történt hatalmas erejű robbanás. Az üzemi balesetben egy ember meghalt, kilencen megsérültek. A tűzoltók péntek délelőtt eloltották a tüzet. A balesetnek nincs hatása az ország üzemanyag-ellátására.

Robbanás a Mol Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén. Fotó: Az üzem dolgozója

Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója az üzem előtt tartott sajtótájékoztatón azt mondta, az áldozat és a sérültek a cég dolgozói. A robbanás akkor következett be, amikor az Olefin 1 üzemet akarták újraindítani. Egy csővezetékben robbant be a hidrogén, ezután Hernádi szerint azonnal megtörtént a vészleállítás, és megkezdték a gázok kifáklyázását.

Az áldozat és a sérültek a robbanás közelében voltak. Az érintett üzemegység operatív személyzete 20 ember, többen távolabb, illetve a robbanásbiztos helyiségben tartózkodtak. Azt, hogy a baleset emberi mulasztás vagy egy fatális véletlen következménye, a Mol és a kormány szakértői közösen vizsgálják ki. Hernádi hangsúlyozta, üzemi baleset történt, külső beavatkozásnak nem látták nyomát.