Visszafizették a 17 milliárdnyi NKA-támogatás tizedét, Kis Grófo is visszaadott 5 millió forintot

A választás előtti hónapokban összesen 17 milliárd forintnyi állami támogatást osztott szét az NKA Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiuma a Fidesz holdudvarába tartozó cégeknek és magánszemélyeknek, köztük olyan zenészeknek, énekeseknek, akik a kampányban is részt vettek.

Az Indexnek Krucsainé Herter Anikó, a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő azóta már felfüggesztett főigazgatója korábban azt mondta, szigorú elszámoltatással ellenőrzik, hogy valójában mire ment a pénz. Hozzátette: 1100 pályázóból 132 már nyújtott be elszámolást, és közülük többen visszafizették a támogatást.

Az Index közérdekű adatigénylést nyújtott be a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelőhöz, hogy megtudja: a Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiuma által támogatottak közül hányan és kik fizették vissza eddig a pénzt, és milyen összegben. A levelükre küldött válaszból kiderült:

ddig 49 pályázó összesen 1,688 milliárd forintot fizetett vissza, vagyis a 17 milliárd forint 10 százalékát.

A legmagasabb visszautalt összeg 1,25 milliárd forint, a Városliget Zrt. kért ennyit korábban a Nemzeti Fotóművészeti Múzeumhoz kapcsolódó programra. Grófo-Kozák László, vagyis Kis Grófo új dalok megírására kapott 5 millió forintot, ő is visszaadta ezt a pénzt.

A lap megemlíti még a Cserkelő Természetvédelmi, Rekreációs és Egészségmegőrző Egyesületet, a Nyírség Alapítványt, valamint a dunavarsányi székhelyű Isten Szolgálatában Református Missziói Alapítványt, akik közösségépítő programokra kapott 15-25 millió forint közötti összegeket utaltak vissza. Az Aporliget Fénye Természetbarát Egyesület és a Smart System Solutions Kft 10, a Békés-VILL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 19,5 milliót fizetett vissza, ők kulturális programokra pályáztak.

A lap szerint voltak pályázatok, amik furcsa módon hasonlítottak egymásra. Volt, aki a „Nyírségi táj, nyírségi emberismeretek és értékek című kulturális programsorozat” megvalósítására kért pénzt, más a „Szatmári táj, szatmári emberismeretek és értékek 2.0 című programsorozatra”. Ezeket is visszaszolgáltatták.

Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter hétfőn rendelte el a Nemzeti Kulturális Alap összes kifizetésének felfüggesztését. Szerinte a lépésre azért volt szükség, mert szeretnék „megállítani, ami megállítható”, és megakadályozni, hogy az NKA továbbra is olyan programokra költsön pénzt, amelyek nem megfelelő célokat szolgálnak. A miniszter úgy fogalmazott: nem szeretnék, hogy az alap „feleslegesen” támogasson projekteket, amelyek „nem élveznek megfelelő támogatottságot”, illetve ahol „a döntések jogszerűsége legalábbis kétségbe vonható”.

Az NKA körüli botrány azután robbant ki, hogy Molnár Áron színész-aktivista április 23-án közzétett videójában arról beszélt: szerinte a választások előtt az alap ideiglenes kollégiumán keresztül kiosztott 17 milliárd forint egy része valójában a Fidesz holdudvarának kampánytámogatását szolgálhatta.

Molnár ezután újságírókkal együtt heteken át tárta fel, kik kaptak pénzt az NKA-tól, illetve kik részesültek támogatásban Hankó Balázs külön miniszteri keretéből. A kritikák elsősorban azokat a projekteket érték, amelyeknél nehezen volt látható a közpénzköltés kulturális indokoltsága vagy szakmai súlya: milliók mentek somlói galuskaevő versenyre, vadász- és sportkluboknak, fideszes celebeknek, illetve csak papíron létező egyesületeknek.

Az ügyben a NAV költségvetési csalás és hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomoz.