Az Index szerint a Ferencváros vezetői felvették a kapcsolatot Magyar Péterrel, a kormányfő szerint ez hazugság

A Ferencváros vezetősége felvette a kapcsolatot Magyar Péter kormányfővel, hogy a klub jövőjét érintő kérdésekben egyeztessen a saját bevallása szerint is a zöld-fehérekért rajongó politikussal – írja az Index a laphoz eljutott információkra hivatkozva. A megkeresésre a Fradi különböző szakosztályai körül kialakult gazdasági nehézségek miatt kerülhetett sor.

Azt nem tudni, hogy személyes találkozó volt-e, azt azonban a lap tudni véli, hogy „a Tisza-kormány tagjai sem szívesen hagynák a férfi labdarúgásban európai nyolcaddöntőig jutó, férfi vízilabdában és női kézilabdában egyértelműen a kontinens topcsapatait adó egyesületet gazdasági válságba süppedni”.

Kubatov Gábor, a Ferencváros elnöke. Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

Kubatov széke inog, hisz a klubelnök a Fidesz pártigazgatójaként rendszeresen támadta az új kormány vezetőjét és politikustársait. Valószínű, hogy az új politikai vezetés mást látna szívesen a Ferencváros elnökeként. Kérdés, hogy a zöld-fehéreket már 15 éve irányító politikus hajlandó lenne-e a pozíciójáról akár önként is lemondani, hogy segítse a tárgyalásokat – veti fel az Index.

A választás előtt írtuk, hogy a sportkluboknak az Olimpiára szánt összesen 11,45 milliárdból 7,2 milliárdot a Fradinak utaltak át.

Frissítés

A kormányfő a 444 cikkének Facebook-posztja alatti kommentben azt írta: