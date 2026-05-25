A belügyminiszter hangsúlyozza, hogy egyelőre nem nyúltak hozzá a sporttámogatásokhoz

„A magyar sporttal és annak irányításával, finanszírozásával kapcsolatban felröppent hírek nyomán több dolgot szeretnék leszögezni” – ezzel kezdi hétfői Facebook-posztját Pósfai Gábor, a sportot is felügyelő belügyminiszter. A posztban hangsúlyozza: arra törekszenek, hogy a közeljövőben esedékes, állami kötelezettséggel járó projektek és sportesemények szervezése a megfelelő ütemben haladjon tovább.

„Múlt héten közösen tekintettük át a sportállamtitkárság munkatársaival, hogy melyek azok az ügyek, melyek akár hónapok óta – tehát nem feltétlen csak az új kormány megalakulása óta – döntésre, ellenjegyzésre várnak és közösen találunk és találtunk mindezekre rövid távú megoldást” – írta.

Hangsúlyozta: a sportegyesületek támogatásával, lehetőségeivel kapcsolatban a korábbiakhoz képest semmilyen kormányzati változtatás mindezidáig nem történt, így az egyesületek jövőbeni lehetőségeire sem lehet(ett) hatással semmilyen ilyen határozat.

A versenysport állami támogatása kapcsán a cél a jövőben egy transzparens működés kialakítása, ahol tiszta elvek és célok mentén és megfelelő kontroll mellett történik az állami források elosztása. A sportszövetségek irányításában, vezető testületeiben a szakmaiságnak kell teret nyerni a politikával szemben – áll a posztban.

„Ahogy már korábban néhányan megfogalmazták: a politika ahol kell szabályozzon, ahol kell finanszírozzon, ahol kell beruházásokat eszközöljön, de ne szóljon bele a szövetségek napi ügyeibe, a sportszakma pedig ne azzal töltse ideje nagy részét, hogy egy »aktuálisan magasan lévő politikus« kegyeit keresse vagy akár szövetségi tisztségviselőnek annak reményében megtegye, hogy majd »ő úgyis tud pénzt szerezni«. Meggyőződésem, hogy ha több transzparenciát és kevesebb politikát viszünk a versenysportba, akkor a nap végén egy sokkal egészségesebb, versenyképesebb és jobb rendszert fogunk közösen kiépíteni. Ennek szellemében fogunk dolgozni” – írta Pósfai Gábor.

Pósfai sportért felelős államtitkára Kálnoki-Kis Attila lesz, a 24.hu sportújságírója, a Nemzeti Sport korábbi főszerkesztője, egykori öttusázó.