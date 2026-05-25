Benyújtotta lemondását Demeter András István, a román kormány kulturális minisztere, miután nyilvánosságra került egy hangfelvétel, amelyen arról beszélt, hogy veri a faszát a román nemzeti érdekbe – írja a Transtelex.
Demetertől a saját pártja, az RMDSZ, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség is elhatárolódott, Kelemen Hunor, a párt elnöke pedig nyíltan a távozását követelte. Azt írta: „Ebben a helyzetben egyetlen járható út van: a miniszter lemondása. Felkértem Demeter András Istvánt, hogy mondjon le miniszteri tisztségéről. Azt is kérem tőle, hogy kérjen bocsánatot mindazoktól, akiket kijelentéseivel megbántott, közösségünk tagjaitól is”.
Demeter egy több mint egy évtizeddel ezelőtti ügyről, a moldovai Radio Chișinău rádióállomás megvásárlásáról beszél a felvételen. A Román Közszolgálati Rádió 2011-ben megvásárolta a Radio Chișinăut, hogy a román nyelvű adó tovább működhessen, és ne kerüljön orosz befolyás alá.
A tranzakció miatt később nyomozás indult, amelyben Demetert is kihallgatták. A most nyilvánosságra került felvételen arról beszél, hogy az ügyésznek akkor indulatosan azt válaszolta: ha a hatóságok szerint a vásárlás kárt okozott az államnak, akkor adják el a rádiót az oroszoknak, mert ő „veri a faszát a nemzeti érdekbe, mert ő magyar”.