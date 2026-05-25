Molnár Áron kimerült, kiszáll egy készülő színdarabból

Egészségi és mentális állapotának megőrzése érdekében Molnár Áron kiszáll a Loupe Színházi Társulás készülő előadásának próbafolyamatából.
Közleményük szerint ez a Noár-alapító Molnárnak és a társulat vezetésének közös döntése volt.
„Az elmúlt évek rendkívül intenzív szakmai és közéleti terhelése, valamint a folyamatos fizikai és lelki igénybevétel következtében Áron számára most elengedhetetlenné vált a pihenés és a regeneráció. A döntést hosszú mérlegelés előzte meg, és mind a társulat, mind az alkotók teljes támogatásukkal állnak mellette” - írták.
Molnár Áron kimerült és önmagára figyelne, és szerinte fontos, hogy ezt ki lehessen mondani a színházi szakmában is.
Molnár az NKA-botrányban is aktív volt az elmúlt időszakban, ő beszélt először az eltitkolt, 17 milliárdos keretről, amiből sok Fideszhez köthető szereplőt támogattak, az ügyet kiszivárogatató Papp Gergőt is megszólaltatta, nyilvánosságra hozta, hogy Mága Zoltán a pályázatában arról írt, hogy a Fidesz választási kampányát tolná meg, és többször nekiment Hankó Balázs volt miniszternek, az NKA elnökének is, aki a saját keretéből is osztott bőven pénzt. A NAV költségvetési csalás és hűtlen kezelés ügyében nyomoz.
Ezt a támogatási célt egy szintén kiszivárgott levél szerint a kulturális és innovációs miniszter jóváhagyta.
Papp Gergő szivárogtatott Molnár Áronnak, és most elmondta az ügy további részleteit, többek között azt is, hogy Hankó Balázs miniszter utasítására rejtették el az utólag kiderült botrányos döntéseket.
Hankó tagadta azt is, hogy a kampányban részt vevő celebek kaptak volna forrásokat az NKA pályázatán.