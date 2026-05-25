Molnár Áron kimerült, kiszáll egy készülő színdarabból

Egészségi és mentális állapotának megőrzése érdekében Molnár Áron kiszáll a Loupe Színházi Társulás készülő előadásának próbafolyamatából.

Közleményük szerint ez a Noár-alapító Molnárnak és a társulat vezetésének közös döntése volt.

„Az elmúlt évek rendkívül intenzív szakmai és közéleti terhelése, valamint a folyamatos fizikai és lelki igénybevétel következtében Áron számára most elengedhetetlenné vált a pihenés és a regeneráció. A döntést hosszú mérlegelés előzte meg, és mind a társulat, mind az alkotók teljes támogatásukkal állnak mellette” - írták.

Molnár Áron kimerült és önmagára figyelne, és szerinte fontos, hogy ezt ki lehessen mondani a színházi szakmában is.

Molnár az NKA-botrányban is aktív volt az elmúlt időszakban, ő beszélt először az eltitkolt, 17 milliárdos keretről, amiből sok Fideszhez köthető szereplőt támogattak, az ügyet kiszivárogatató Papp Gergőt is megszólaltatta, nyilvánosságra hozta, hogy Mága Zoltán a pályázatában arról írt, hogy a Fidesz választási kampányát tolná meg, és többször nekiment Hankó Balázs volt miniszternek, az NKA elnökének is, aki a saját keretéből is osztott bőven pénzt. A NAV költségvetési csalás és hűtlen kezelés ügyében nyomoz.