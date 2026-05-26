Érdektelen reklámesemény lett az első doppingolimpiából

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Nagy napja volt május 26-án azoknak a sportbarátoknak, akiknek kedvenc eseményei az ember-kenguru bokszmeccs, a Royal Rumble-rendszerben lebonyolított pankráció, valamint a július 4-i hotdogzabálás. Las Vegasban – hol máshol? – megrendezték az első doppingolimpiát, az Enhanced Gamest.

Max Martin, az Enhanced vezérigazgatója és Kristian Gkolomeev együtt ünnepelnek Fotó: ETIENNE LAURENT/AFP

A komoly sportnak álcázott reklámeseményeknek nagy múltja van, és a Jake Paul-Mike Tyson influenszer-nyugdíjas összecsapás óta végképp nincs mint meglepődni. Reklám és testmozgás egyébként is kéz a kézben jár a professzionális sport feltalálása óta, és hiába gondolják a Komoly Sportszakértők, hogy nagy a különbség a Gáspár Evelin-Szorcsik Viki sztárboksz és a 2008-as Nadal-Federer wimbledoni döntő között, valójában a sport-showbusiness-komplexum két szomszédos területéről van szó.

Az Enhanced Games azonban eredetileg többet ígért szimpla sporteseménynél: maradandó egészségkárosodást, Nagybetűs Erkölcsi Dilemmákat, valamint a leglátványosabb kiborgokat Ben Johnson 1988-ban elvett olimpiai aranyérme és az O’Niess nevű ír úszó műlábába beépített hatezer köbcentis csónakmotor óta. Mindebből egyelőre semmi sem vált valóra, bár a maradandóegészségkárosodás-drukkerek még reménykedhetnek a szépítésben.

Az Enhanced Games ötlete arra az egyébként relatíve értelmes sportbarátok által is hangoztatott elméletre vezethető vissza, hogy mivel a doppingellenes harc úgyis megnyerhetetlen, minden teljesítményfokozó szert engedélyezni kellene.

Ahogy a 444 már tíz éve megírta, ez többek közt azért rossz ötlet, mert doppingszerekkel teletömött kisgyerekeket eredményezne. Valamint azért is, mert a sport lényege, hogy van szabály. Például focilabdához nem lehet kézzel érni, valamint nem szabad párbajőrt úgy megbuherálni, hogy az akkor is találatot jelezzen, ha nem böktük meg ellenfelünket. Ha nincs szabály, sport sincs.

Ezek nagyon egyszerű, 5-6 éves gyerekek által is könnyen felfogható alapigazságok. Van viszont egy szubkultúra, ami nem egészen úgy gondolkodik, mint az emberiség jelentős része, és – ettől nem függetlenül – olyan temérdek sok pénze van, hogy bármilyen eszement hülyeséget meg tud dobni néhány millió dollárral: a szilícium-völgyi techbrók.

Az Enhanced Games ötlete egy ausztrál vállalkozótól, Aron D’Souzától származik, aki néhány év alatt ezek a techbrók és az ő haverjaik közül is a legexcentrikusabb alakokat vonzotta be a doppingolimpia támogatói közé. Donald Trump amerikai elnök fia és egy szaúdi herceg mellett így szállt be a buliba többek közt Peter „Antikrisztus-irtó” Thiel, Christan Angermeyer német biotechnológia-milliárdos, és az a Bryan Johnson, aki leginkább arról híres, hogy a minél hosszabb élet reményében többek közt őssejtekkel és hanghullám-terápiával kezeli a tökeit.