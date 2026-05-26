Egyesével vette tűz alá a fideszes képviselőket Magyar Péter a parlamenti beszédében, a távollévő Lázárt és Rogánt sem kímélte

A tőle megszokott vehemens, de magához képest rövid, bő húszperces beszédet mondott Magyar Péter a parlament plenáris ülésén kezdetén. Különösnek tűnhet, hogy napirend előtt szólal fel, hogy az elmúlt két hétről beszéljen, de „olyan napok élünk, amikor a legnormálisabb dolgok tűnnek különösnek”. Egy egész generáció nőtt fel úgy, hogy nem látott normális parlamenti működést, parlamentnek felelős kormányt – indokolta a megszólalását a beszéd elején.

Két hete kezdték meg azt a munkát, ami részben a romok eltakarítását, részben a működő és emberséges Magyarország építésének az elkezdését jelenti. A képviselők minden magyar embert képviselnek, nemcsak a pártjaik szavazóit, hanem más pártok szavazóit is, és azokat is, akik nem mentek el szavazni. Arról beszélt, hogy történelmi felelőssége van minden parlamenti képviselőnek, mondta a kormányfő. Fontosnak nevezte, hogy a magyar nemzet sokféle, vannak hívők és ateisták, városiak és falusiak. Mindenkinek joga van ahhoz, hogy a képviselői őt szolgálják, és az adójából ne oligarchákat tartsanak el. „Aki politikai pozícióra jelentkezik, az tekintse a munkáját szolgálatnak” – mondta Magyar, majd olyan intézkedéseket sorolt fel, amikről korábban már beszélt interjúkban, más megszólalásaiban:

a miniszterelnök, miniszterek, állami cégvezetők fizetését csökkentik;

megszüntetik a kék villogós állami autókat, felülvizsgálják a minden jogalap nélkül kiadott diplomata útleveleket;

javasolják az országgyűlésnek, hogy csökkentse a képviselői fizetéseket és a költségkeretet is, „ha egy átlagos munkavállaló nem kap havi 100 000 forintos telefonos költségkeretet, akkor a parlamenti képviselőknek is tudniuk kell enélkül dolgozni”.

Az országgyűlés négy év alatt 200 milliárd forintba került, ez legalább 50 milliárd forinttal fog csökkenni, ami egy évnyi megtakarítást jelent. Tudja, hogy „nagy a riadtság emiatt”, de olyan ember ne maradjon ebben a házban, aki ebből akar meggazdagodni. Amikor az ország bajban van, legyen a közös jelszavunk az önmérséklet, mondta Magyar, példaként említve a tiszás Berki Ákost, a legfiatalabb parlamenti képviselőt, aki lemondott a 25 év alattiaknak járó szja-kedvezményről. Az önmérséklet része Magyar szerint az is, hogy a miniszterelnök ne lehessen nyolc évnél tovább hivatalban, de megfontolják, hogy más állami intézmények vezetésének időtartamát is limitálják

A folytatásban Magyar felhozta a kampányban, valamint a parlament alakuló ülésén többször emlegetett fideszes luxizást, az előző hatalom körül létrejött példátlan vagyonkoncentrációról beszélt. Felsorolta Mészáros Lőrinc gazdagodását, Orbán Viktor strómanjának, pénztárcájának nevezve Mészárost, aki az ország leggazdagabb embere lett, azt, hogy a volt kormányfő veje, Tiborcz István sorra nyerte a közbeszerzéseket és túlárazva épített irodaházakat, Hatvanpusztát, a szekrényből kieső csontvázakat, költségvetési csalásokat, hűtlen kezeléseket.

Minden korrupciós ügyben és a hatalmi visszaélések minden ügyében teljes nyilvánosságot ígért, ezzel indokolta azoknak a vizsgálóbizottságoknak a felállítását, amikről kedden szavaz a parlament. A magyar embereknek joguk van tudni, kik gazdagodtak az emberek kiszolgáltatottságából, kik lopták el a pénzüket, mondta.

Meg fogják szüntetni a kekva jelenlegi rendszerét. Az egyetemek és kutatóintézetek működését biztosító közvagyonnak nem pártkatonákat kell kiszolgálniuk, hanem a társadalmat. Megszüntetik az általa sóhivatalnak és Szuveneritásvédelminek nevezett Szuverenitásvédelmi Hivatalt, ami szerinte sok milliárd forintnyi közpénzt kapott, de érdemi munkát nem végzett, hanem csak a kormány kritikusait vegzálta és az orosz érdekeket szolgálta ki III/III-as ügynökökkel. Megemlítette a hivatalról szólva azt is, hogy Balásy Gyula cégét bízták meg imázsrombolás elleni védekezésre 1,3 milliárd forintos keretszerződéssel.

A beszéde érzelmi csúcspontja és szórakoztatófaktora a végéhez közeledve érkezett el. Magyar a fideszes Védvonalból elindulva azt üzente, hogy a fideszesek ne tartsák maguk előtt védőpajzsként saját szavazóikat. Ezután egyesével, név szerint vett tűz alá – avatott kollégámat idézve: roastolt – egyes fideszes képviselőket, miközben folyamatosan beszólogatott a fideszeseknek, „Tuzson Bence hol van?” – kérdezte például, amikor a volt igazságügyi miniszternek címezte a mondandóját, Takács Péternek pedig megköszönte, hogy letette a telefonját, amikor hozzá beszélt.

A teremben jelen sem lévő Lázár Jánosnak azt üzente: a szavazói nem tehetnek arról, hogy Lázárék fideszes kampányanyagokat tároltak a minisztérium pincéjében, és nem tehetnek arról, hogy Lázár fordított Széchenyiként, önkényesen állította le beruházások százait és tönkretette a teljes magyar vasutat. A parlamenti mandátumát fel sem vevő, helyette kisföldalattizó Rogán Antalnak is üzent, mondván: az ő választói nem hibásak a budai Várban felépített luxusért, Tóni, Barbara és Ádám ámokfutásáért, a felfoghatatlan mértékű gyűlöletért és hazugságért, amit Rogán és minisztériuma közpénzből az emberekre zúdított.

Tuzson Bencének azt mondta, a választói nem tehetnek arról, hogy az igazságügyi miniszter elárulta a jogállamot, és a Szőlő utcai rémtettek ügyében is inkább hazudozott a tények feltárása helyett. Takács Péternek azt, hogy tőle egy ország tanulta meg: a legrosszabb, ami történhet, ha egy ember itthon kórházba kerül. Hankó Balázst az NKA-s kifizetései miatt találta meg, Orbán Balázst az '56-os az ellenállás hasztalan beszéde miatt, de név szerint említette Pócs Jánost is.

„Legalább a saját szavazóikat tiszteljék meg azzal, hogy abbahagyják a hazudozást, és legalább egyszer vállalják a felelősséget” – üzente a roastolás után a fideszes képviselőknek, hozzátéve: a Tisza és a kormány feladata az, hogy visszaadják Magyarország önbecsülését. A beszédét azzal fejezte be, hogy kormány célja az: újra legyenek következmények, legyen tisztesség, és legyen büntetőjogilag ára a korrupciónak.