Megoldja a Tisza, hogy a kedden megszavazott vizsgálóbizottságok elől se lehessen elmenekülni

Átmeneti szabályokkal rendezi a Tisza, hogy a most felálló vizsgálóbizottságokra is vonatkozzanak a szigorúbb szabályok, amelyeket még nem fogadott el a parlament – mondta a 444 kérdésére Melléthei-Barna Márton az Igazságügyi bizottság ülése után.

A Tisza jóval nagyobb hatásköröket adna a vizsgálóbizottságoknak, és komoly büntetéssel járna, ha valaki nem jelenne meg a testület előtt. Ennek a törvényjavaslatnak csak szerdán kezdődik az általános vitája, az öt vizsgálóbizottság felállításáról viszont már kedden határozhat a Parlament.

Ezek

a kegyelmi botrány felelőseit feltáró bizottság (az iratokat az Igazságügyi Minisztérium és a Sándor-palota is nyilvánosságra hozta, amiből kiderült, hivatalában tudták, hogy Novák Katalin ámokfutásra készül, a volt elnök nem mondott igazat, Balog Zoltán pedig állítja, sem Orbán Viktor, sem Lévai Anikó nem kérte tőle, hogy járjon közben K. Endre érdekében) ,

, az MNB működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgáló bizottság,

a gyermekvédelem rendszerszintű válságát feltáró bizottság,

a végrehajtási visszaéléseket feltáró bizottság,

a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését feltáró bizottság.

Tuzson Bence volt igazságügyi miniszter az igazságügyi bizottsági ülésén többször is elmondta, változtatni kellene a sorrenden, előbb legyen meg a törvény, utána álljanak fel a bizottságok.

Az ülésen erre nem regált a Tisza, de utána kiderült, nem ez lesz a megoldás, hanem az átmeneti rendelkezések.

Melléthei-Barna Márton azt mondta, azért fontos, hogy minél előbb felállítsák a vizsgálóbizottságokat, mert vannak előkészületi munkák is, amelyeket el kell végezni, le kell rakni egy vizsgálati tervet, be kell szerezni az iratokat, a meghallgatások pedig úgyis csak később lesznek.

Fotó: Németh Dániel/444

Az igazságügyi bizottság ülésén a javaslatok tárgysorozatba vételéről döntöttek, a vizsgálóbizottságoknál a Tisza és a Mi Hazánk igennel szavazott (8 tag), a három fideszes – akik közül az egyik nem jött el, de a nevében szavaztak – tartózkodott. A tiszás törvényjavaslatok, köztük az Alaptörvény-módosítás tárgysorozatba vételét ugyanennyi igennel szavazták meg, ott a Fidesz nemmel szavazott.