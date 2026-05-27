Augusztus helyett már most megszüntették a hivatali vesztegetéssel vádolt fideszes polgármester házi őrizetét

A Központi Nyomozó Főügyészség megszüntette annak a polgármesternek a bűnügyi felügyeletét és távoltartását, akivel szemben egy üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette és más bűncselekmények miatt indult eljárásban a Budai Központi Kerületi Bíróság még április végén kényszerintézkedést rendelt el – írja közleményében a Fővárosi Törvényszék sajtóosztálya.
A továbbiakból kiderül, a bíróság az ügyészi indítvány alapján a bizonyítás megnehezítésének vagy meghiúsításának veszélye miatt négy hónapra – 2026. augusztus 18-ig – rendelt el bűnügyi felügyeletet és távoltartást a gyanúsított esetében. Az ügyészség határozata szerint azonban a kényszerintézkedés elrendelésének oka már nem áll fenn, ezért azt megszüntették.
A közlemény nem nevesíti, de minden bizonnyal Halásztelek vesztegetéssel gyanúsított fideszes polgármesteréről van szó, akit április 20-án helyeztek házi őrizetbe. Nagy Barnabást azzal gyanúsítják, hogy saját anyját, a ténylegesen semmilyen munkát nem végző, 70 éves nyugdíjast felvétette egy országgyűlési képviselő alkalmazottjának.
A 2024 óta fennálló fiktív munkaviszonyból több mint 13 millió forint bevétele lett, amit a polgármester nagyrészt maga használt fel, de egy részét visszacsurgatta a szóban forgó képviselőnek.
A hatóságok a képviselőt kezdetben nem nevesítették, ám közvetlenül az új Országgyűlés megalakulása után, május elején őrizetbe vették. A fideszes Bóna Zoltán az Országgyűlésről szóló törvény alapján jogosult volt arra, hogy választókerületi munkáját az Országgyűlés Hivatala által fizetett munkatársak segítsék. A megalapozott gyanú szerint ezt kihasználva megállapodott „egy 2024-ben megválasztott polgármesterrel” abban, hogy annak hozzátartozóját egy országgyűlési frakció érdemi munkavégzés szándéka nélkül foglalkoztassa személyi titkáraként. A megállapodás része volt, hogy a kifizetendő munkabérből visszaosztanak a politikusnak.
A Fővárosi Törvényszék friss közleményében csak a polgármesterről van szó, a bűnügyi felügyelet alá vont Bóna Zoltánról nincs.
Nagy Barnabás egyik idős rokonát az Országgyűlés Hivatala foglalkoztatja a mai napig, de a gyanú szerint nem végez valódi munkát.
A 2014 és 2026 között országgyűlési képviselőként dolgozó politikust hivatali helyzettel visszaélve, üzletszerűen elkövetett vesztegetés elfogadásával, továbbá csalással és hamis magánokirat felhasználásával gyanúsítják.
Bóna négy hónapig lesz bűnügyi felügyelet alatt üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette és más bűncselekmények miatt.