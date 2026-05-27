Augusztus helyett már most megszüntették a hivatali vesztegetéssel vádolt fideszes polgármester házi őrizetét

A Központi Nyomozó Főügyészség megszüntette annak a polgármesternek a bűnügyi felügyeletét és távoltartását, akivel szemben egy üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette és más bűncselekmények miatt indult eljárásban a Budai Központi Kerületi Bíróság még április végén kényszerintézkedést rendelt el – írja közleményében a Fővárosi Törvényszék sajtóosztálya.

A továbbiakból kiderül, a bíróság az ügyészi indítvány alapján a bizonyítás megnehezítésének vagy meghiúsításának veszélye miatt négy hónapra – 2026. augusztus 18-ig – rendelt el bűnügyi felügyeletet és távoltartást a gyanúsított esetében. Az ügyészség határozata szerint azonban a kényszerintézkedés elrendelésének oka már nem áll fenn, ezért azt megszüntették.

Nagy Barnabás Forrás: Nagy Barnabás fb-oldala

A közlemény nem nevesíti, de minden bizonnyal Halásztelek vesztegetéssel gyanúsított fideszes polgármesteréről van szó, akit április 20-án helyeztek házi őrizetbe. Nagy Barnabást azzal gyanúsítják, hogy saját anyját, a ténylegesen semmilyen munkát nem végző, 70 éves nyugdíjast felvétette egy országgyűlési képviselő alkalmazottjának.

A 2024 óta fennálló fiktív munkaviszonyból több mint 13 millió forint bevétele lett, amit a polgármester nagyrészt maga használt fel, de egy részét visszacsurgatta a szóban forgó képviselőnek.

A hatóságok a képviselőt kezdetben nem nevesítették, ám közvetlenül az új Országgyűlés megalakulása után, május elején őrizetbe vették. A fideszes Bóna Zoltán az Országgyűlésről szóló törvény alapján jogosult volt arra, hogy választókerületi munkáját az Országgyűlés Hivatala által fizetett munkatársak segítsék. A megalapozott gyanú szerint ezt kihasználva megállapodott „egy 2024-ben megválasztott polgármesterrel” abban, hogy annak hozzátartozóját egy országgyűlési frakció érdemi munkavégzés szándéka nélkül foglalkoztassa személyi titkáraként. A megállapodás része volt, hogy a kifizetendő munkabérből visszaosztanak a politikusnak.

A Fővárosi Törvényszék friss közleményében csak a polgármesterről van szó, a bűnügyi felügyelet alá vont Bóna Zoltánról nincs.